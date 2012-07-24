  1. بین الملل
۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۵۵

در محکومیت آل سعود؛

مردم عربستان تظاهرات همبستگی با شیخ النمر برگزار می کنند

مردم عربستان تظاهرات همبستگی با شیخ النمر برگزار می کنند

مخالفان رژیم عربستان از مردم مناطق شرقی این کشور خواستند که 26 جولای در همبستگی با شیخ النمر تظاهرات کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه احرار القطیف ، نیروهای زرهی سعودی نیمه شب گذشته وارد خیابان احد در القطیف شده اند.

این پایگاه بیان کرد: ورود این زره پوشها پس از فرار گشتی های امنیتی و ترس آنها از ورود به القطیف از بیم  حملات جوانان صورت می گیرد.

از سوی دیگر گروههای مخالف آل سعود شامل؛ انقلاب مردم مناطق الشرقیه، همبستگی اسلامی،پایداری جوانان، جوانان آزاده، آزادگان تاروت، آزادگان سیهات، آزادگان صفوی و قطیف خواهان فرج صاحب زمان است مردم شرق عربستان را دعوت به تظاهرات کردند.

هدف از برپایی این تظاهرات همبستگی با آیت الله شیخ النمر توصیف شده است و زمان آن ساعت نه  شب 26 جولای 2012 خیابان الثوره در قطیف معین شده است.

کد مطلب 1657638

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