انداختن نور لیزر به چشم دروازه بان داماش و تعویض بازیکن آلومینیوم به علت درگیری

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال آلومینیوم هرمزگان و داماش گیلان در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور که با نتیجه صفر بر صفر مساوی به پایان رسید با برخی حواشی نیز همراه بود.

این مسابقه نخستین میزبانی استان هرمزگان در تاریخ رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور محسوب می شد که از این رو ضعفهایی در برگزاری مسابقه دیده می شد.

پیش از آغاز مسابقه هواداران بسیاری برای تهیه بلیط در کنار باجه ها تجمع کرده بودند که به نظر می رسد تعداد این باجه های بلیط فروشی بسیار کم است.

پارک کردن خودروها و موتور سیکلتهای فراوان در اطراف ورزشگاه خلیج فارس بسیار قابل توجه بود در حالی که به نظر می رسید در پارکینگ ورزشگاه جای خالی زیادی وجود دارد.

مشکلات خبرنگاران

ورود خبرنگاران و عکاسان به داخل ورزشگاه نیز با مشکلات فراوانی همراه بود. در حالی که خبرنگاران و عکاسان هرمزگانی با در دست داشتن کارتهای شناسایی خود قصد ورود از در اصلی به داخل ورزشگاه را داشتند، ماموران نیروی انتظامی از ورود آنها ممانعت می کردند و به خبرنگاران می گفتند که باید از ورودی های تماشاگران وارد شوند.

ماموران نیروی انتظامی مدعی بودند که این در تنها مخصوص ورود مسئولان عالی رتبه است، در حالی که خبرنگاران از طریق این در می توانستند در نهایت به جایگاه مخصوص خبرنگاران برسند.

به هرحال خبرنگاران و عکاسان با اصرار فراوان از همان راه وارد ورزشگاه شده و به جایگاه خبرنگاران رسیدند و آخر معلوم نشد ماموران نیروی انتظامی چرا در ابتدا مانع این کار می شدند.

جایگاه تازه ساخت خبرنگاران ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس نیز دارای مشکلاتی همچون نبود اینترنت بود و خبرنگاران در آن به راحتی نمی توانستند بازی را تماشا کنند.

این جایگاه در جایی ساخته شده که برخی سکوهای ورزشگاه و تماشاگران حاضر در طبقات بالایی مانع دید خبرنگاران می شدند و تنها نکته مثبت آن را می توان داشتن وسایل سرمایشی دانست که موجب شده بود برخی از ماموران نیروی انتظامی و حراست ورزشگاه در جایگاه خبرنگاران حضور پیدا کرده و صندلی هایی که دید خوبی نسبت به زمین داشتند را اشغال کنند.

وجود خاک فراوان بر روی صندلی های ورزشگاه نیز دیگر مشکلی بود که تماشاگران را واداشت تا از کاغذ برای نشستن بر روی صدنلی ها استفاده کنند و مسئولان طی مدت تعطیلی لیگ فکری به حال تمیز کردن صندلی ها نکرده بودند تا تماشاگران به راحتی بتوانند بر روی صندلی ها بنشینند.

انداختن نور لیزر به چشم دروازه بان داماش

اما خود این مسابقه نیز کم حاشیه نبود. در دقایق میانی نیمه نخست، قاسم واحدی داور مسابقه بیش از پنج دقیقه بازی را متوقف کرد، مسئله ای که عصبانیت میثاقیان را برانگیخت.

در این دقایق برخی تماشاگران آلومینیوم با استفاده از نور لیزر جلوی دید میلاد فراهانی دروازه بان داماش را می گرفتند که با اعتراض وی داور بازی را متوقف کرد و میثاقیان که تیمش در حال حمله بود از این مسئله بسیار عصبانی شد.

تشویق تیم فوتبال آلومینیوم با استفاده از سازهای محلی و همچنین با آهنگهای محلی بندری از سوی تماشاگران نیز از جمله نکات جالب توجه این مسابقه بود.

پخش بازی استقلال و سایپا

در بین دو نیمه این دیدار دقایقی از بازی استقلال و سایپا از اسکوربورد ورزشگاه پخش شد که توجه تماشاگران را به خود جلب کرد و این مسئله تا حدود چهار دقیقه پس از آغاز نیمه دوم بازی آلومینیوم و داماش نیز ادامه پیدا کرد که موجب سرگردانی تماشاگران شده بود و آنها حواسشان به هر دو بازی بود.

همچنین ثانیه شمار ورزشگاه در نیمه دوم نیز سه دقیقه دیرتر کار خود را آغاز کرد و تا پایان به همین رویه ادامه داد.

درگیری لفظی بازیکنان آلومینیوم

در دقیقه 72 مسابقه نیز وحید عسکری بازیکن آلومینیوم با محسن حمیدی هم تیمی خود درگیری لفظی پیدا کرد که بلافاصله عسکری توسط میثاقیان تعویض شد.