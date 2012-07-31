افخمی برای "عملیات 125" تونل توحید را بست

علیرضا فتحی طراح بدلکاری "عملیات 125" در اینباره به خبرنگار مهر گفت: صحنه چپ کردن ماشین در حوالی میدان و تونل توحید نخستین بخشهای بدلکاری سریال بود که آن را اوایل هفته با بستن تونل توحید در نیمه شب ضبط کردیم. وی افزود: کار حدود ساعت یک و نیم شب آغاز شد و حوالی چهار و سی صبح با حضور بهروز افخمی کارگردان و داود هاشمی تهیهکننده به پایان رسید.
این طراح بدلکاری درباره کیفیت صحنههای اکشن در پروژه "عملیات 125" توضیح داد: در سری قبلی با حضور مسعود آبپرور به عنوان کارگردان از مجموع 16 قسمت سریال، 10 بار عملیات اکشن داشتیم. در این سری با حضور افخمی نیز صحنههای بدلکاری ادامه خواهد داشت.
فصل اول از سری سوم مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" را مسعود آبپرور کارگردانی کرده بود و کارگردانی فصل دوم از این سری را بهروز افخمی برعهده دارد.
این مجموعه تلویزیونی به تهیهکنندگی داود هاشمی برای شبکه تهران تولید میشود. فصل دوم از سری سوم مجموعه "عملیات 125" در 10 قسمت 45 دقیقهای تهیه خواهد شد و تاکنون بازیگرانی چون کاوه خداشناس، ایمان صفاٰ، مهران نائل و امیر شیرمحمدی برای فصل دوم انتخاب شدند.
در فصل دوم حوادث خاصی در هر قسمت از سریال اتفاق میافتد که شخصیتهای داستان، گروه ویژهای را تشکیل میدهند و این حوادث را مهار میکنند. امیر شیرمحمدی و میثم عقیقی نویسندگی این بخش را برعهده داشتهاند و بهروز افخمی بازنویسی را انجام داده است.
این مجموعه تلویزیونی 20 تیر در لوکیشن دانشکده سازمان آتشنشانی واقع در صالحآباد کلید خورد. آیدین افخمی دستیار کارگردان، علی حسنیپور مدیر برنامهریزی، حسنعلی اسدی مدیر تصویربرداری، مرتضی اصلانزاده صدابردار، علی شیرمحمدی طراح صحنه و لباس، مهدی شهبازی مدیر تدارکات، اشکان وثوقی مجری گریم و علیرضا فتحی طراح بدلکاران با این پروژه همکاری دارند.
سری اول مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" را بهروز افخمی و راما قویدل و سری دوم را محمدرضا آهنج کارگردانی کرده بودند.
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