تأکید مسئولان نیروی هوایی بر بهسازی نماد میدان شهید اردستانی پیشوا

شیرزاد یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئولان نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران با مراجعات مکرری که داشتند، اعلام کردند که تکه هواپیمای واقعی که به عنوان نماد میدان شهید اردستانی در پیشوا بود، باید بهسازی شود.

خانواده شهید اردستانی خواستار نصب تندیس وی در میدان پیشوا هستند

وی افزود: خانواده شهید سرلشکر مصطفی اردستانی - جانشین شهید نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران - نیز خواستار نصب تندیس یا اِلمان شهید در این میدان هستند.

یعقوبی تصریح کرد: متأسفانه تکه هواپیمایی که به عنوان نماد میدان شهید اردستانی نصب شده بود، نه سکوی مناسبی داشت و نه نماد قابل توجهی برای تکریم شهید اردستانی محسوب می شد که هر دو موضوع برای مردم، شورای اسلامی شهر و شهرداری پیشوا مهم بود.

وی ادامه داد: نگرانی شهرداری و شورای اسلامی شهر این بود که اگر بدنه واقعی هواپیما توسط نیروی هوایی برده شود، دیگر بازگردانده نمی شود که مسئولان نیروی هوایی گفتند بدنه هواپیما دیگر به کارشان نمی آید ولی خودمان بعد از مدتی متقاعد شدیم که اگر حتی در شرایط فعلی کشور، بدنه هواپیما به کار نظام و نیروی هوایی بیاید، باید به آن نیرو تحویل داده شود.

یعقوبی اظهار داشت: بهسازی بدنه هواپیما انجام شده، رنگ آمیزی آن نیز به اتمام رسیده اما ساخت سکویی که بدنه روی آن قرار می گیرد به دلیل اینکه باید با طراحی جدید صورت می گرفت و از طرفی، فصل زمستان و سرما بود، احساس شد که به فروردین به بعد موکول شود.

جایگاه بدنه هواپیما به مرحله پایانی رسیده است

وی ادامه داد: در حال حاضر سکوی جایگاه بدنه هواپیما به مرحله پایانی رسیده و سنگ نوشته هایی نیز کنار آن نصب خواهد شد که با موافقت و هماهنگی ستاد نیروی هوایی جمهوری اسلامی و شهرداری و شورای اسلامی شهر پیشوا همراه شده است.

بهره برداری از المان توسط مسئولان ارشد نیروی هوایی

شهردار پیشوا گفت: المان و بدنه هواپیما که نصب شد، توسط مسئولان ارشد نیروی هوایی و شورای شهر و شهرداری پیشوا بهره برداری خواهد شد.

وی اضافه کرد: این المان مورد بازدید همسر و خانواده شهید سرلشکر اردستانی قرار گرفته و طبق وعده نیروی هوایی یک هفته دیگر به طور کامل در معرض دید مردم قرار خواهد گرفت.

یعقوبی گفت: بهسازی میدان شهید اردستانی و اطراف آن نیز بعد از نصب اِلمان و تندیس شهید اردستانی انجام می شود، چرا که نصب بدنه هواپیما، باعث آسیبهایی به آسفالت و زیرسازی میدان شهید اردستانی خواهد شد.

زندگی و شهادت سرلشکر خلبان شهید مصطفی اردستانی

سرلشکر خلبان شهید مصطفی اردستانی در سال ۱۳۲۸در روستای قاسم آباد از توابع شهرستان ورامین و پیشوا دیده به جهان گشود و با اوج گیری انقلاب شکوهمند اسلامی و حتی قبل از آن جزو نخستین خلبانان حزب اللهی بود که در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و آگاه کردن سایر قشرهای پرسنل نیروی هوایی نقش بسزایی داشت.

سرلشکر خلبان شهید اردستانی در طول جنگ تحمیلی، همواره داوطلب مأموریتهای مشکل بود و بارها اتفاق می ‌افتاد که در یک روز، هفت بار به خاک دشمن حمله می ‌برد؛ بدون شک، او با انجام دادن ۴۰۰ پرواز برون مرزی بر فراز خاک دشمن و یکهزار و 724 ساعت پروازهای مختلف در خاک میهن اسلامی، یکی از قهرمانان جنگ به حساب می ‌آید که چندین بار تا مرز شهادت پیش رفت.

سرلشکر خلبان شهید اردستانی که ساکن شهرستان مقدس پیشوا و در جوار حرم مطهر امامزاده جعفربن موسی الکاظم(ع) بود، سرانجام در سال 1373 بر اثر سانحه هوایی به همراه فرمانده فقید نیروی هوایی، سرلشکر شهید منصور ستاری و چند تن دیگر از همرزمانش، به آروزی دیرینه ‌اش یعنی شهادت رسید و به لقای معبود پیوست.

مزار سرلشکر خلبان شهید مصطفی اردستانی بنا به وصیت خودش، در صحن حرم مطهر امامزاده جعفربن موسی الکاظم(ع) است و در کنار مزار شهدای بزرگی چون سردار شهید سعید مهتدی فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله(ص) و سردار شهید علی قمی و چهار شهید خاندان جنیدی همه روزه توسط مردم پیشوا و اقصی نقاط کشور، زیارت می شود.