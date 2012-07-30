تکریم خانواده شهدای منطقه 19 تهران/ برپایی مسابقات فرهنگی در پاکدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم شهردار منطقه 19 تهران، خانواده های معظم شهدا، فرمانده بسیج ناحیه ابوذر، رؤسای بنیاد شهید چهاردانگه و جنوب تهران، قائم مقام اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران، شورایاران و ائمه جماعات مساجد نیز حضور داشتند.

رئیس بنیاد شهید منطقه در این مراسم از صدور کارت بیمه تکمیلی پدران و مادران شهدا خبر داد و گفت: از آنجاییکه حفظ سلامت این عزیزان از اولویت و اهمیت بالایی قرار دارد، در این راستا تلاش شده تا با پیگیریهای لازم این بزرگواران تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند.

برگزاری جشن میلاد امام حسن مجتبی(ع) در بقاع متبرکه شمیرانات

همزمان با میلاد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) مراسم ویژه شب میلاد آن حضرت در بقاع متبرکه شهرستان شمیرانات برگزار می شود.

این مراسم در امامزادگان میرسلیم(ع) میگون و فضل بن علی(ع) مراسم جشن میلاد با سخنرانی حجج اسلام خوشه کار و سبحانی و مداحی حاج مجید قاسمی و قرائت قرآن توسط قاری برتر طالبی پور اجرا می شود.

همچنین این مراسم در امامزادگان قاسم(ع) گلابدره، صالح(ع) تجریش، صالح(ع) فرحزاد، قاضی الصابر(ع)، علی اکبر(ع) چیذر و اسماعیل(ع) چیذر با سخنرانی حجت الاسلام بابایی، ریاضت و مداحی حاج محمود کریمی است.

برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی محلات پاکدشت

مسابقات فرهنگی ورزشی محلات پاکدشت به مناسبت ماه مبارک رمضان و فصل تابستان و به منظور غنی سازی اوقات فراغت جوانان به همت مدیریت شهری پاکدشت و ادارات ورزش و جوانان و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

این مسابقات در رشته های فوتسال( گل کوچک)، مسابقات قرآنی، مشاعره، نقاشی و ... برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام همه روزه تا 20 مردادماه چاری به ناحیه یک شهرداری واقع در خاتون آباد مراجعه کنند.

ایجاد چهار هزار باغچه خانگی در شمیرانات

به منظور احیای فضاهای سبز و زیبا سازی محیطهای شهری، بیش از چهار هزار تک درخت بر جامانده در سطح معابر شهری و کوچه باغی شمیرانات، چهار هزار باغچه خانگی می شوند.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری این منطقه با اعلام خبر فوق اظهار داشت: با توجه به ساخت و سازها در شمال تهران و عقب نشینی املاک و تعریض معابر، بسیاری از درختان خارج از فضاهای ساخته شده و داخل کوچه ها و معابر قرار گرفته اند به همین علت اداره فضای سبز اقدام به شناسایی درختان مذکور و بهسازی بستر آنها کرد.

مجید نوربخش افزود: نگهداری از این باغچه ها بر عهده شهروندان خواهد بود تا در حفظ و احیای فضاهای سبز موجود با شهرداری مشارکت کنند.

به گفته وی اکثر این درختان کهنسال هستند و جابجایی انها باعث خشک شدن و از بین رفتن آنها می شود در حالیکه با این طرح چهار هزار باغچه خانگی در معابر منطقه شکل می گیرد.

سومین ضیافت افطار فرهنگیان ناحیه یک شهرری اجرا می شود

سومین ضیافت افطار فرهنگیان ناحیه یک شهرری به مدت 17 شب در ماه مبارک رمضان اجرا می شود.

در رمضان امسال حدود 12 هزار نفر از فرهنگیان شاغل و بازنشسته این ناحیه به همراه خانواده هایشان در تالار معلم کانون امام خمینی(ره) ناحیه یک ری میهمان سفره افطار خواهند شد.

به گفته مجید شصتی رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری، برگزاری این ضیافت موجب تکریم و تقویت منزلت همکاران فرهنگی شده است و مقدمات تجدید دیدار فرهنگیان و خانواده هایشان را در ماه مبارک رمضان که در آن به اطعام سفارش بسیارشده است، فراهم می آورد.