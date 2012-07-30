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۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۱۳

پایان طرح انتقال آب شیرین دره به بجنورد/ کشف 2 آب انبار در شهر تاریخی بلقیس

پایان طرح انتقال آب شیرین دره به بجنورد/ کشف 2 آب انبار در شهر تاریخی بلقیس

بجنورد - خبرگزاری مهر: پایان طرح انتقال آب شیرین دره به بجنورد، کشف 2 آب انبار در شهر تاریخی بلقیس و ... از مهمترین عناوین اخبار امروز خراسان شمالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان شمالی گفت: طرح انتقال آب آشامیدنی از سد 'شیرین دره' به بجنورد، مرکز این استان، مهرماه امسال به بهره برداری خواهد رسید.

محمود احمدی بیغش گفت: با پیگیری صورت گرفته، معاون برنامه ریزی و توسعه وزارت نیرو با سفر به استان پروژه‌های این وزارتخانه، از جمله طرح انتقال آب شیرین به بجنورد را مورد بررسی قرار داد و قول داد که تا مهرماه این طرح به نتیجه برسد.
 
وی افزود: علاوه بر این پروژه‌های آبرسانی به شهر اسفراین، پیشرفت دو سد در دست ساخت، احداث دو پست برق در صفی آباد اسفراین و جاجرم پیگیری شد و در شهریور ماه نیز وزیر نیرو به این استان سفر خواهد داشت.

کشف 2 آب انبار در شهر تاریخی بلقیس

مدیر پایگاه شهر تاریخی بلقیس اسفراین از کشف دو آب انبار کهن در این شهر تاریخی خراسان شمالی خبر داد.

علیرضا نجفی گفت: در جریان فصل پنجم کاوش شهر تاریخی بلقیس و برای روشن شدن وضعیت این ساختار، یک ترانشه در ادامه سازه‌های قبل ایجاد شد که مدتی پس از کاوش بخش عظیمی از مخزن آب انبار نمایان شد.

وی افزود: هنگام پی گردی برای روشن کردن وضعیت پی و مصالح به کار رفته در ساختار دیوار شارستان شهر بلقیس، برای مرمت اضطراری در سال 1390 در ضلع جنوبی آن، بخش کوچکی از یک سازه آجری شامل سردر ورودی و تعدادی پله کشف شد و احتمال می‌رفت این سازه بقایای یک آب انبار شهر باشد.

نجفی گفت: آب انبار کشف شده به شکل دایره به قطر 25/4 و عمق چهار متر در دل زمین با شفته آهک و آجر ایجاد شده و قسمت داخلی آن بدون اندود بوده و تنها در نزدیک کف سازه حدود یک متر دارای یک اندود نازک آهک است.

وی افزود: بعد از گذشت مدتی اندک با بیرون آوردن این سازه از زیر خاک، سازه آبی دیگری کشف شد که شاید بتوان آن را دومین آب انبار شهر قلمداد کرد و این بنا در خارج از حصار شمالی شهر تاریخی بلقیس اسفراین قرار دارد.

گروه جعل اسناد و مدارک هویتی در خراسان شمالی به دام افتاد
 
فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان گفت: اعضای یک گروه خارجی جعل اسناد و مدارک هویتی در این استان دستگیر شدند.
 
سرهنگ جاوید مهری اظهار داشت: اعضای این گروه شش نفر از اتباع افغان بودند که به سردستگی یک زن ایرانی اقدام به جعل اسناد و مدارک هویتی می‌کردند.
 
وی افزود: این افراد با دریافت هشت میلیون ریال، مدارک هویتی جعلی برای اتباع افغان صادر و به شهرستان‌ها ارسال می‌کردند.
 
فرمانده انتظامی مانه و سملقان افزود: در بازرسی از منزل عامل اصلی گروه، 14 جلد شناسنامه، چهار عدد کارت ملی، دو عدد کارت پایان خدمت، چهار عدد مهر جعلی، 52 میلیون و 500 هزار ریال وجه نقد کشف و ضبط شد.
 
به گفته وی متهمان به همراه پرونده تشکیل شده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
کد مطلب 1662034

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