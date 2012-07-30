پایان طرح انتقال آب شیرین دره به بجنورد/ کشف 2 آب انبار در شهر تاریخی بلقیس

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان شمالی گفت: طرح انتقال آب آشامیدنی از سد 'شیرین دره' به بجنورد، مرکز این استان، مهرماه امسال به بهره برداری خواهد رسید.
کشف 2 آب انبار در شهر تاریخی بلقیس
مدیر پایگاه شهر تاریخی بلقیس اسفراین از کشف دو آب انبار کهن در این شهر تاریخی خراسان شمالی خبر داد.
علیرضا نجفی گفت: در جریان فصل پنجم کاوش شهر تاریخی بلقیس و برای روشن شدن وضعیت این ساختار، یک ترانشه در ادامه سازههای قبل ایجاد شد که مدتی پس از کاوش بخش عظیمی از مخزن آب انبار نمایان شد.
وی افزود: هنگام پی گردی برای روشن کردن وضعیت پی و مصالح به کار رفته در ساختار دیوار شارستان شهر بلقیس، برای مرمت اضطراری در سال 1390 در ضلع جنوبی آن، بخش کوچکی از یک سازه آجری شامل سردر ورودی و تعدادی پله کشف شد و احتمال میرفت این سازه بقایای یک آب انبار شهر باشد.
نجفی گفت: آب انبار کشف شده به شکل دایره به قطر 25/4 و عمق چهار متر در دل زمین با شفته آهک و آجر ایجاد شده و قسمت داخلی آن بدون اندود بوده و تنها در نزدیک کف سازه حدود یک متر دارای یک اندود نازک آهک است.
وی افزود: بعد از گذشت مدتی اندک با بیرون آوردن این سازه از زیر خاک، سازه آبی دیگری کشف شد که شاید بتوان آن را دومین آب انبار شهر قلمداد کرد و این بنا در خارج از حصار شمالی شهر تاریخی بلقیس اسفراین قرار دارد.
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