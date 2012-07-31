90 زندانی بی بضاعت در قزوین آزاد می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جشن گلریزان دوشنبه شب با حضور آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، احمد عجم استاندار، حجت الاسلام صادقی دادستان، جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان و جمعی از خیرین و مدیران دستگاهای اجرایی در تالار صدف قزوین برگزار شد.



جمال انصاری در این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خوشبختانه در سالهای اخیر با همکاری صمیمانه ستاد دیه، دادگستری، استانداری، اداره کل زندانها، دفتر امام جمعه و خیرین نیکوکار تعداد زیادی از زندانیان جرائم غیر عمد که از پرداخت بدهی خود عاجز بودند از زندان آزاد شده و به کانون خانواده های خود بازگشتند.



وی افزود: در سال گذشته با کمک خیرین 500 زندانی مالی نیازمند از زندان آزاد شدند و امسال نیز تمامی زندانیان جرائم غیر عمد با کمک خیرین در ماه مبارک رمضان از بند رهایی خواهند یافت.



آزادی زندانیان با پنج میلیارد تومان کمک خیرین



رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: امسال 90 تن از زندانیان جرائم غیر عمد که بدلیل مشکلات مالی در بند هستند توسط خیرین آزاد خواهند شد و به آغوش خانواده بازخواهند گشت.

این قاضی یادآورشد: آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استان پنج میلیارد تومان هزینه دارد که تمامی آن توسط خیرین و نیکوکاران استان تامین خواهد شد.



انصاری بیان کرد: در حال حاضر سه هزار و 200 زندانی در استان نگهداری می شوند که بیشترین آنها به علت مطالبات مالی، چک برگشتی، نفقه، مهریه و عدم پرداخت بدهی خود مجبور به تحمل حبس هستند.



رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: جشن گلریزان امسال در دو نوبت برگزار خواهد شد که در 22 مردادماه نیز با حضور صنعتگران جشن دیگری برپا خواهد شد تا کمک های خیرین بریا آزادی زندانیان جمع آوری شود.



در این مراسم با توزیع فرم های کمک به زندانیان نیازمند هدایای نقدی خیرین جمع آوری شد.