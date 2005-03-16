حضور معين در عرصه انتخابات سبب تضعيف پايگاه اجتماعي اصلاح طلبان خواهد شد// حضور نيروهاي جوان در عرصه رياست جمهوري نشان دهنده قابليت نظام در پرورش مديران استراتژيك است

سيد آبادي عضو فراكسيون اكثريت مجلس در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان مطلب فوق افزود : معين در عرصه انتخابات رياست جمهوري جايگاهي ندارد و خود حزب مشاركت و سازمان مجاهدين به خوبي مي دانند كه كروبي نسبت به معين شرايط بهتري دارد.

وي درباره انتخاب كانديداي نهايي اصولگرايان اظهار داشت : آنها به دنبال آن هستند تا با يك شيوه دموكراتيك به كانديداي نهايي برسند و يك گروه كوچك تصميم گيرنده نهايي نباشند و معتقدم كانديداهاي فعلي اصولگرايان خود بهترين تصميم گيرنده در اين زمينه هستند.

نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به شخصيت برجسته هاشمي رفسنجاني در نظام جمهوري اسلامي تاكيد كرد : بدون شك حضور نيروهاي جوان در عرصه رياست جمهوري نشان دهنده قابليت نظام در پرورش مديران استراتژيك است.