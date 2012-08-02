180واحد مسکن مهر در "لیکک" به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح این واحدهای مسکونی گفت: این تعداد واحد جزء 230 واحد سایت مسکن مهر لیکک به صورت خود مالکین شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت است که پس از تکمیل به بهره‌برداری رسیدند.

اکبر نیکزاد افزود: سایت مسکن مهر لیکک شامل 232 قطعه زمین است و 16.5 هکتار مساحت دارد.

وی با بیان اینکه برای ساخت این واحدها به هر نفر 200 میلیون ریال وام اعطا شده است، عنوان کرد: سهم آورده متقاضیان برای احداث هر واحد50 میلیون ریال بوده است.

نیکزاد تصریح کرد: مسکن مهر لیکک دارای تمامی امکانات شامل آب، برق، گاز و جاده آسفالت است و ساخت مسجد در حاشیه آن به زودی به پایان می رسد.

استاندار با بیان اینکه بقیه واحدهای نیمه تمام مسکن مهر لیکک تا شهریور ماه 91 و در هفته دولت آماده بهره‌برداری می‌شوند، افزود: طرح مسکن مهر باعث رفاه و آسایش مردم در نقاط مختلف کشور شده و استان ما هم از این نعمت برخوردار است.

شهرستان بهمئی با مرکزیت لیکک با 43 هزار نفر جمعیت در فاصله300 کیلومتری یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد قرار دارد.