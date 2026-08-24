واگذاری ۳۰۰ قطعه زمین طرح جوانی جمعیت در شهر لیکک

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر دوشنبه در آیین واگذاری ۳۰۰ قطعه زمین ۲۰۰ متری در قالب طرح جوانی جمعیت در شهر لیکک، حمایت از فرزندآوری و اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت را از اولویت‌های دولت عنوان کرد.

وی با اشاره به اجرای فاز نخست واگذاری زمین در شهر لیکک اظهار کرد: اقدامات عملیاتی لازم توسط اداره‌کل راه و شهرسازی انجام شده و در ادامه این روند، طی یک ماه آینده در قالب فاز دوم حدود ۱۰۰ قطعه زمین دیگر نیز به خانواده‌های واجد شرایط واگذار خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به چالش تأمین زمین در برخی شهرهای استان، از جمله یاسوج، برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت افزود: خوشبختانه شهرستان بهمئی از ظرفیت مناسبی در این زمینه برخوردار است و با مشکل جدی تأمین زمین مواجه نیستیم.

رحمانی تصریح کرد: با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهر لیکک می‌تواند متناسب با جمعیت خود به یکی از شهرهای پیشرو کشور در زمینه واگذاری زمین به خانواده‌های مشمول طرح جوانی جمعیت تبدیل شود.

وی بر تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول برای تسریع در اجرای طرح‌های حمایتی حوزه مسکن و جمعیت تأکید کرد.