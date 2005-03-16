كرامي تظاهرات از پيش تعيين شده را در طرابلس لغو كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، تظاهرات طرفداران دولت و سوريه قرار بود جمعه اين هفته در طرابلس زادگاه كرامي بزرگترين شهر شمال لبنان برگزار شود اما كرامي با هدف تقويت گفتگو با معارضان بدون اينكه نام معارضان را ببرد، لغو كرد.وي خواستار توقف تظاهرات و اعتصابات شد .



كرامي در بيانيه اي گفت : از همه جريان ها و گروه هاي لبناني مي خواهيم به تحركات و گردهمايي ها در خيابان پايان داده و به دعوت ما براي گفتگو پاسخ مثبت دهند ما تظاهراتي كه قرار بود جمعه اين هفته برگزار شود را براي تاكيد اراده خود در تقويت آرامش و موفقيت تلاش هاي نجات كشور لغو مي كنيم.



شايان ذكر است معارضان همچنان به اعتصاب هاي خود در كنار آرامگاه رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان كه در حادثه تروريستي يك ماه پيش جان باخت ادامه مي دهند.



سه شنبه گذشته بنا به دعوت حزب الله و در محكوميت مداخله جويي هاي آمريكا و غرب در امور داخلي لبنان و رد قطعنامه 1559 بيش از يك و نيم ميليون تن از اقشار مختلف ملت لبنان در بزرگترين تظاهرات تاريخ لبنان شركت كردند سيد حسن نصرالله دبير كل حزب الله اعلام كرد كه تظاهرات بعدي در شهرهاي نبطيه و طرابلس برگزار خواهد شد .



شنبه گذشته نيز بيش از 200 هزار لبناني در شهر نبطيه درجنوب لبنان در حمايت از مقاومت و رد قطعنامه 1559 و محكوميت دخالت بيگانگان دست به تظاهرات زدند .

تظاهرات در طرابلس قرار بود 11 مارس (جمعه 21 اسفند) برگزار شود كه به علت بدي شرايط آب وهوايي به جمعه آينده موكول شده بود كه با تصميم عمر كرامي اين تظاهرات لغو شد.