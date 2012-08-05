جشن گلریزان نماد خیراندیشی ملت ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دولتی‌زاده ظهر یکشنبه در جشن گلریزان کمک به زندانیان جرایم مالی غیرعمد در عسلویه اظهار داشت: هدف و نیت از برگزاری این جشن، عمل کردن به اوامر الهی است که در بسیاری از آیات قرآن به صراحت در مورد انفاق به دیگران تاکید شده است.

وی اضافه کرد: خداوند سفره‌های رحمت و مغفرت خود را در ماه مبارک رمضان برای بندگانش می‌گشاید که بندگان باید به نحو شایسته سفره‌های انسان دوستی خود را برای هم نوعان خود بگسترانند.

مدیر منطقه پارس یک ادامه داد: جشن گلریزان، آیین دیرینه‌ای است که نماد خیراندیشی ملت عزیز ایران اسلامی است و در اکثر نقاط کشور در ماه مبارک رمضان برگزار می شود تا زندانیان جرائم غیرعمد از بند زندان رهایی یابند و امسال نیز این توفیق نصیب ما در سازمان منطقه ویژه پارس شده است که در این کار خیر و این جشن شریک باشیم.

وی با بیان اینکه اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل، دنیا و آخرت تمام انسان‌ها را در نظر گرفته است، کمک به نیازمندان را خیر دنیا و آخرت دانست و تصریح کرد: ‌بزرگان دین اسلام که در تمامی زمینه‌ها الگوی بشریت محسوب می‌شوند در برآوردن نیازها، همواره دیگر نیازمندان را بر خود ترجیح می‌دادند و از این رو ما در این زمینه باید دست یاری‌گری داشته باشیم و به مستمندان به خصوص در ماه مبارک رمضان کمک کنیم.

دولتی زاده گفت: به طور قطع خیران سخاوتمند در ماه ضیافت الهی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد این منطقه پیشگام خواهند بود تا این زندانیان به آغوش خانواده‌های خود باز گردند. امروز نیز پیشگامی خیران نیک اندیش در استان بوشهر و به ویژه منطقه عسلویه در کارهای خیر چشمگیر است.

چهارمین جشن گلریزان کمک به زندانیان جرایم مالی غیر عمد با مشارکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ستاد دیه استان بوشهر و بخشداری عسلویه با حضور مدیران و کارکنان منطقه ویژه پارس و مقامات محلی و جمعی از خیرین عسلویه ونخل تقی در مرکز همایش های خلیج فارس سازمان منطقه ویژه پارس برگزار شد.