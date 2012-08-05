پنج هزار و 615 کیلومتر راه در زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حافظ باباپورظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از کل راههای استان میزان 200 کیلومتر آزادراه، 65کیلومتر بزرگراه، 377 کیلومتر راه اصلی، یک هزار و 309 کیلومتر راه فرعی، بیش از چهار هزار کیلومتر راه روستایی، دو هزار و 563 کیلومتر راه آسفالت، 855 کیلومتر راه شوسه، 584 کیلومتر راه دسترسی است همچنین در حوزه استحفاظی استان 194 کیلومتر راهآهن وجود دارد.
وی ادامه داد: طی سال گذشته 20 میلیارد تومان برای نگهداری راههای استان اختصاص یافت که این میزان تنها 10 درصد از هزینه استاندارد بود.
باباپورافزود: نگهداری از راهها امر مهمی بعد از ساخت آن است که سالانه حداقل چهار درصد از هزینه ساخت باید صرف نگهداری شود که این میزان با توجه به پنج هزار و 600 کیلومتر راه ارتباطی استان که در حال حاضر با برآورد ارزشی، میزان آن پنج هزار میلیارد تومان سرمایه است، سالانه باید مبلغ 200 میلیارد تومان هزینه شود که طی سال گذشته تنها 10 درصد این مبلغ برای نگهداری راههای استان هزینه شده بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان افزود: در سال گذشته شش هزار و 127 خودرو در ناوگان حمل و نقل عمومی در استان جابهجا شدهاند که طی همین مدت نیز دو میلیون و 700 هزار مسافر و پنج میلیون و 458 هزار تن جابهجایی کالا از طریق راههای استان انجام شده است.
باباپور همچنین در خصوص مسکن مهر استان افزود: کل واحدهای مسکنمهر که در استان ساخته شده یا در دست ساخت هستند 74 هزار و 81 واحد هستند که از این تعداد 29 هزار و 500 واحد در شهرهای بالای 25 هزار خانوار است
وی افزود: با توجه به سرشماری سال 85 در استان که 212 هزار واحد مسکونی احصا شده بود، در حال حاضر بیش از یکسوم واحدهای موجود در قالب مسکنمهر در استان است.
باباپور با اعلام اینکه واگذاری مسکنمهر در استان طی سه مرحله تاکنون انجام شده است، گفت: در اولین مرحله واگذاری در سال 89 توانستیم سه هزار و 527 واحد و در مرحله سوم در سال 91 تعدا دشش هزار و 780 واحد به متقاضیان واگذار شد که ثبتنام متقاضیان با توجه به ظرفیت احداث واحدهای جدید هنوز هم ادامه دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه طبق ماده 56 قانون برنامه توسعه اداره راه و شهرسازی، متولی ساخت پروژههای دولتی است افزود: در سطح استان 40 پروژه اداری در دست ساخت و یا اتمام است که برای تکمیل آنها 37 میلیارد تومان اعتبار برای سال 91 پیشنهاد شده است که تاکنون 10 میلیارد ریال از این مبلغ تأمین شده است و هماکنون از این تعداد نه پروژه با پیشرفت 100درصدی به بهرهبرداری رسیده است.
باباپور در خصوص پروژههای مهرماندگار، گفت: چهار پروژه در حوزه وظایف اداره راه و شهرسازی قرار دارد که شامل احداث بزرگراه سلطانیه، قیدار، کبودرآهنگ با 60میلیارد تومان اعتبار، تکمیل تقاطع غیرهمسطح ابهر نورین با اعتبار دو میلیارد و 500 میلیون تومان، تقاطع غیرهمسطح سجاس در محور بزرگراه سلطانیه کبوتر آهنگ با سه میلیارد اعتبار و احداث و بهسازی راههای روستایی استان با اعتبار 25 میلیارد و 125 میلیون تومان و احداث بیمارستان 32 تختخوابی ایجرود که در حال حاضر 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، شامل این طرح است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان افزود: در سال گذشته شش هزار و 127 خودرو در ناوگان حمل و نقل عمومی در استان جابهجا شدهاند که طی همین مدت نیز دو میلیون و 700 هزار مسافر و پنج میلیون و 458 هزار تن جابهجایی کالا از طریق راههای استان انجام شده است.
باباپور همچنین در خصوص مسکن مهر استان افزود: کل واحدهای مسکنمهر که در استان ساخته شده یا در دست ساخت هستند 74 هزار و 81 واحد هستند که از این تعداد 29 هزار و 500 واحد در شهرهای بالای 25 هزار خانوار است
وی افزود: با توجه به سرشماری سال 85 در استان که 212 هزار واحد مسکونی احصا شده بود، در حال حاضر بیش از یکسوم واحدهای موجود در قالب مسکنمهر در استان است.
باباپور با اعلام اینکه واگذاری مسکنمهر در استان طی سه مرحله تاکنون انجام شده است، گفت: در اولین مرحله واگذاری در سال 89 توانستیم سه هزار و 527 واحد و در مرحله سوم در سال 91 تعدا دشش هزار و 780 واحد به متقاضیان واگذار شد که ثبتنام متقاضیان با توجه به ظرفیت احداث واحدهای جدید هنوز هم ادامه دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه طبق ماده 56 قانون برنامه توسعه اداره راه و شهرسازی، متولی ساخت پروژههای دولتی است افزود: در سطح استان 40 پروژه اداری در دست ساخت و یا اتمام است که برای تکمیل آنها 37 میلیارد تومان اعتبار برای سال 91 پیشنهاد شده است که تاکنون 10 میلیارد ریال از این مبلغ تأمین شده است و هماکنون از این تعداد نه پروژه با پیشرفت 100درصدی به بهرهبرداری رسیده است.
باباپور در خصوص پروژههای مهرماندگار، گفت: چهار پروژه در حوزه وظایف اداره راه و شهرسازی قرار دارد که شامل احداث بزرگراه سلطانیه، قیدار، کبودرآهنگ با 60میلیارد تومان اعتبار، تکمیل تقاطع غیرهمسطح ابهر نورین با اعتبار دو میلیارد و 500 میلیون تومان، تقاطع غیرهمسطح سجاس در محور بزرگراه سلطانیه کبوتر آهنگ با سه میلیارد اعتبار و احداث و بهسازی راههای روستایی استان با اعتبار 25 میلیارد و 125 میلیون تومان و احداث بیمارستان 32 تختخوابی ایجرود که در حال حاضر 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، شامل این طرح است.
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