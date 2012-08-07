مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد با روحیه تعاونگری عینیت خواهد یافت

خلیل حنیف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اقتصاد تعاونی نجات‌ بخش اقتصاد کشور خواهد بود، افزود: بخش تعاون یکی از سه رکن اقتصاد است و در برنامه پنجم توسعه سهم این بخش از اقتصاد ملی 25 درصد هدف گذاری شده است.

وی همچنین با بیان اینکه بخش اعظمی از جریان کار و اشتغال در کشور حاصل فعالیت تعاونی ‌ها و بنگاههای تولیدی است، اظهارداشت: با توسعه بخش تعاون معضل بیکاری در استان کاهش و همینطور می ‌توان فرصت ‌های کارآفرینی جدیدی را در منطقه ایجاد کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: از طریق کارآفرینی می توان چالشهای موجود را به فرصت تبدیل کرد و باید به گونه ‌ای گام برداشت که تعاون گران به سمت تعاون گری کارآفرینی گام بردارند.

وی ادامه داد: نظام تعاونی نشان داده که در بسیاری از بحرانها کمترین آسیب را به دنبال داشته و بهترین راهکار برون رفت از بحرانهای اقتصادی بوده است.

حنیف یادآورشد: تعاون در بسیاری از بخش های اقتصادی تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، مسکن، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری، روستایی، عشایری و در قالب شرکتهای سهامی و تعاونی، تولیدی و توزیعی ورود پیدا کرده و می تواند رقم قابل توجهی از اشتغال و تولید را به خود اختصاص دهد.