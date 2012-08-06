15 برنامه کتابخوانی در کتابخانه های عمومی جویبار برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی فضلی قادیکلایی از برگزاری بیش از ۱۵ برنامه فرهنگی در چهار ماه نخست سال 91 در شهرستان از سوی این اداره خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه کتابخانه‌های عمومی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه، گفت: اکنون شهرستان جویبار دو باب کتابخانه دارد که در مجموع بیش از ۲۵ هزار جلد کتاب در آن‌ها نگهداری می‌شوند.

وی افزود: هر دو کتابخانه شهرستان جویبار به خط پرسرعت اینترنت مجهز شده‌اند و انجام تبلیغات برای آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با شبکه کتابخوانان حرفه‌ای ایران، اولویت نخست برنامه‌های فرهنگی اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان است.

مسابقه مقاله‌نویسی در چالوس



رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان چالوس از برگزاری مسابقه مقاله‌نویسی به مناسبت روز اکرام خبر داد.

رودابه آزادیان گفت: این مسابقه در کتابخانه مرکزی چالوس برگزار شد.

آزادیان اظهار داشت: مسابقه مقاله‌نویسی برای عموم آزاد بود و به برگزیدگان جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

یکشنبه های نا امید در کتابخانه عمومی نور

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نور، از برگزاری دو انجمن ادبی به صورت هفتگی در کتابخانه مرکزی شهرستان نور با عنوان یکشنبه‌های نا امید و انجمن ادبی نیما خبر داد.

سید آقابزرگ حسینی گفت: دو انجمن ادبی به صورت هفتگی در کتابخانه مرکزی نور برگزار می‌شود، به این ترتیب که یکشنبه‌های هر هفته برنامه شعرخوانی با عنوان یکشنبه‌های ناامید و چهارشنبه‌های هر هفته جلسه نقد ادبی با عنوان «انجمن ادبی نیما» در این کتابخانه عمومی برگزار می‌شوند.

حسینی از برگزاری نمایشگاه کتاب همزمان با ماه رمضان در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: برنامه ویژه کتابخانه مرکزی شهرستان نور در ماه مبارک رمضان، برگزاری نمایشگاه کتاب عمومی است که از ابتدای ماه رمضان آغاز شده است و تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت.