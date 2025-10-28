به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فضلی قادیکلایی صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در این باره توضیح داد: در راستای گسترش نقش کتابخانه‌های عمومی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان یک نهاد فرهنگی در تعریف مسئولیت‌هایی که بر عهده دارد، توانمندسازی خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان را در صدر اولویت‌های برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی خود قرار داده و از این رو کلاس‌هایی در حوزه توسعه فردی، بهداشت روان و خانواده سالم برگزار می‌کند.

وی ادامه داد: در همین راستا به همت اداره کتابخانه‌های عمومی قائمشهر و برای نخستین بار در کشور، کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی به روش ۴H که در حال حاضر جدیدترین روش برای آموزش مهارت‌های زندگی به نوجوانان است، در کتابخانه جمشید احمدی این شهرستان برگزار می‌شود.

فضلی قادیکلایی افزود: این کارگاه به صورت پایلوت در قائمشهر برگزار می‌شود و در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای آن، قابلیت اجرا در سایر شهرستان‌های استان را نیز خواهد داشت.

مدیرکتابخانه‌های عمومی شهرستان قائمشهر گفت: این کارگاه به صورت پروژه محور و با مربی گری مریم قاضی زاده دانش آموخته رشته روانشناسی و پژوهشگر در حوزه ۴H و به صورت رایگان برای نوجوانان ۱۰ تا ۱۶ سال برگزار می‌شود.

وی اعلام کرد: علاقه مندان به شرکت در این کارگاه می‌توانند برای ثبت نام تا ۱۵ آبان ماه به صورت حضوری به کتابخانه جمشید احمدی واقع در پارک ولیعصر مراجعه کنند.