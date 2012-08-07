دوره آموزش نویسندگی در بیجار برگزار می شود

سارا الوندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامه های متنوع تابستانی برای علاقمندان گفت: آموزش نویسندگی برای اعضا و سایر علاقمندان از جمله این برنامه هاست.

وی به اساتید به کار گرفته در این دوره آموزشی اشاره کرد و بیان داشت: در این دوره از اساتید خبره و اهل فن دعوت شده است و در راستای آموزش شیوه های نویسندگی به اعضا و به ویژه کودکان و نوجوانان استفاده می شود.

الوندی ادامه داد: آموزش، تربیت و توانمندسازی جوانان با استعداد در حوزه نویسندگی، پاسخگویی به بخشی از نیازهای هنری جامعه از طریق تولیدهای هنری مناسب و حفظ موثر نیروهای متعهد در عرصه های هنری جامعه از جمله اهداف برگزاری دوره های آموزشی نویسندگی است.

سرپرست کتابخانه های عمومی بیجار همچنین از برپایی جلسات مختلف تفسیر قرآن کریم در سطح شهرستان خبر داد و عنوان کرد: برپایی جلسات تفسیر و روخوانی قرآن، آموزش فعالیت در سایت کتابخوانان حرفه ای و برگزاری نشست های نقد و بررسی کتاب از جمله دیگر برنامه های کتابخانه عمومی بیجار در راستای ساماندهی اوقات فراغت علاقمندان است.

الوندی در پایان به وضعیت فعلی کتابخانه های عمومی شهرستان بیجار اشاره کرد و یادآور شد: این شهرستان دارای شش کتابخانه عمومی نهادی و ۱۴ کتابخانه عمومی مشارکتی با ۸۹ هزار نسخه کتاب و ۱۴ هزار نفر عضو است.