به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای مشترک هر گونه بازگشایی گذرگاه «بیت حانون» را تکذیب کردند.

پیش از این، یک مقام امنیتی صهیونیستی مدعی شده بود این رژیم قصد دارد گذرگاه بیت حانون را از اول سپتامبر بازگشایی کند.

این مقام ادعا کرده بود این گذرگاه در مرحله نخست فقط برای ورود کالا به نوار غزه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در حالی که اسرائیل تاکنون هیچ یک از بندهای توافق غزه را اجرایی نکرده، نتانیاهو و کاتس بازگشایی این گذرگاه را به خلع سلاح حماس گره زدند.

در این بیانیه ادعا شده تا زمانی که نوار غزه به صورت کامل خلع سلاح نشود، بازسازی آن هم آغاز نخواهد شد.

یک مقام امنیتی اسرائیل به شبکه ۱۲ این رژیم گفت که درخواست بازگشایی این گذرگاه از سوی آمریکا مطرح شده بود.