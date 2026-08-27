به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید رسولی و جمعی از مسئولان زرندیه، با حضور در منزل خانواده شهید سرافراز «کاظم دبیری»، در اقدامی ارزشی و با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، ضمن دیدار و دلجویی، از صبر، شکیبایی و استقامت بینظیر این خانواده معظم تجلیل به عمل آورد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج زرندیه با تأکید بر اینکه دیدار با خانواده شهدا نه یک وظیفه اداری، بلکه توفیقی برای زنده نگه داشتن یاد و نام حماسهآفرینان است، اظهار کرد: شهدا با گذشتن از جان خویش، امنیت و اقتدار پایدار امروز ایران اسلامی را تضمین کردند و شهید والامقام کاظم دبیری، نمونهای از فرزندان غیور این آب و خاک است که با نثار خون خود، درس ایستادگی و ولایتمداری را به نسلهای مختلف آموخت.
سرهنگ رسولی با اشاره به نقش راهبردی خانواده شهدا در تداوم مسیر انقلاب گفت: خانوادههای شهدا، به ویژه مادران و همسران فداکار شهدا، با تحمل سالها دوری و سختی، در واقع همپای شهیدان خود در سنگر جهاد حضور داشتهاند.
وی افزود: این روحیه ایستادگی در خانواده شهید دبیری، همچون الگویی زنده و پویا برای تمامی پاسداران و بسیجیان ناحیه زرندیه است چرا که این خانوادهها، استوانههای خیمه انقلاب هستند و ما در سپاه پاسداران، خود را مدیون دعای خیر و راهنماییهای این بزرگواران میدانیم.
سرهنگ رسولی تأکید کرد: اکنون جبهه فرهنگی، مهمترین عرصه نبرد است، وظیفه ما به عنوان پاسداران نظام، تنها حفظ امنیت فیزیکی نیست بلکه باید سیره عملی شهید دبیری را در بطن جامعه جاری کنیم.
شهید کاظم دبیری، متولد یکم مهر ۱۳۴۹ در رحیمآباد پرندک زرندیه، پس از تحصیل تا دوم دبیرستان، داوطلبانه راهی جبهه شد و پس از سه ماه حضور در گردان قمر بنیهاشم(ع)، در عملیات کربلای ۵ در منطقه پل جزیره عجیراویه شلمچه، ۱۲ بهمن ۱۳۶۵ با اصابت ترکش به شهادت رسید.
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