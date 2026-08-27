به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی عصر پنجشنبه که همزمان با هفته دولت به نمایندگی از رئیسجمهور به استان یزد سفر کرده است، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این سفر فرصتی بود که در هفته دولت به نمایندگی از رئیسجمهور در استان یزد حضور پیدا کنم. خوشبختانه استان یزد هم مانند همه جای ایران ترکیبی از یک مقاومت ملی و جریان سازندگی است.
وی با اشاره به نقش مردم استان در یک سال اخیر افزود: از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تاکنون، شهدای عزیز استان در دفاع ملی نقش داشتند و حضور مردم در میادین و تجمعات برای دشمنان ایران بازدارندگی ایجاد کرد. با این حال، این مقاومت یکساله به معنای توقف مسیر سازندگی نبوده است.
صالحی با بیان اینکه گزارشهای رسیده به هیئت دولت نشان میدهد اقدامات قابل توجهی در استانها برای حفظ شرایط کشور انجام شده است، گفت: در ایام جنگ تفویض اختیار صورت گرفت و دولتمردان تلاش کردند حوزه معیشت، انرژی و زیرساختها دچار اختلال نشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هفته دولت را فرصتی برای دیدهشدن جریان سازندگی دانست و با اشاره به گزارش استاندار یزد تصریح کرد: در هفته دولت ۱۰۱ همت پروژه در این استان افتتاح یا کلنگزنی شده است. نزدیک به ۵۰۰ پروژه افتتاحی با بیش از ۲۷ همت اعتبار در این مجموعه قرار دارد و در بخش کلنگزنیها نیز پروژههایی مانند آزادراه و انرژی خورشیدی با سرعت دنبال میشود.
وی ادامه داد: در حوزه انرژی خورشیدی ۶۰۰ مگاوات ظرفیت در استان یزد محقق شده و این رقم تا پایان سال به ۱۰۰۰ مگاوات خواهد رسید.
صالحی با تأکید بر اینکه بخش مهمی از پیشروی کشور ناشی از اتصال به مردم است، گفت: همانطور که در حوزه مقاومت ملی مردم به میدان آمدند، در حوزه سازندگی نیز خیرین در حوزه سلامت و دیگر بخشها به کمک دولت آمدهاند.
وی ادامه داد: در همین نقطهای که قرار داریم، شهرداری حمیدیا نشان میدهد بخش خصوصی و بخش عمومی در کنار دولت قرار دارند تا نشان دهند ایران تضعیفشدنی و تقسیمشدنی نیست.
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