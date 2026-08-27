حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان یک شهید و ۶ مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی در سایه سکوت مرگبار مجامع بینالمللی و حمایت همهجانبه حامیان غربی خود، بار دیگر با نقض صریح آتشبس و زیر پا گذاشتن قوانین بینالمللی، مناطق غیرنظامی در جنوب لبنان را آماج حملات تجاوزکارانه قرار داد.
منابع محلی و امدادی در جنوب لبنان اعلام کردند که ارتش اسرائیل در جنایتی تازه، شهرک مسکونی «عربسلیم» واقع در استان نبطیه را هدف قرار داده است. بنا بر گزارشهای اولیه وزارت بهداشت لبنان، این حمله ددمنشانه منجر به شهادت دستکم یک شهروند بیدفاع لبنانی و زخمی شدن ۶ تن دیگر شده است که حال برخی از مجروحان وخیم گزارش میشود.
نیروهای امدادی و تیمهای دفاع مدنی بلافاصله در محل حادثه حضور یافته و عملیات آواربرداری و انتقال مجروحان به مراکز درمانی مجاور را آغاز کردهاند.
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