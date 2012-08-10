عبدالرحمان برزگر، نویسنده این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خاطرات دوران کودکی رحمان الفتی در نفت شهر کردستان و توصیف حال و هوای غرب کشور در دهه 30، ابتدای کتاب «سلحشور کُرد» بیان می‌شوند و در ادامه، سیر ورود رحمان الفتی به نیروی دریایی ارتش در سال 46 و گذراندن دوره تکاوری در انگلستان برای مخاطب بازگو خواهد شد.

وی ادامه داد: رحمان در سال 58 به درجه افسری و ناوبانی می‌رسد و در پایگاه دریایی بوشهر مشغول خدمت می‌شود. اولین نقطه اوج کتاب «سلحشور کُرد»، حضور ناخدا الفتی در میان تکاوران مدافع خرمشهر در مقاومت 34 روزه است. جمعی از تکاوران نیروی دریایی ارتش در این مقاومت، نقش موثری داشته اند که متاسفانه به خوبی به خاطرات آن‌ها پرداخته نشده است.

نویسنده «پسرم از جنگ متنفر باش»، با اشاره به حضور ناخدا یکم تکاور رحمان الفتی در عملیات‌های دریایی اشکان، شهید صفری و مروارید خاطرنشان کرد: الفتی که جزو گروه رزمی 421 بوده، به گروه طراحان عملیات مروارید می‌پیوندد و در این عملیات شرکت می‌کند. عملیات مروارید که در روز هفتم آذر 1359 در خلیج فارس اجرا شد، انهدام سکوهای نفتی البکر و العمیه توسط نیروی دریایی ارتش را در پی داشت.

برزگر در پایان یادآور شد: کتاب «سلحشور کُرد» به همت انتشارات دفتر پژوهش‌های نظری و مطالعات راهبردی نیروی دریایی ارتش در دست انتشار قرار دارد.