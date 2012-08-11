دسته گل خیر هدیه ای به اموات/ هزینه تاج گل را به نیازمندان برسانیم

به گزارش خبرنگار مهر، تاج گل یکی از ابتکارات کمیته امداد امام خمینی(ره) است که ویژه مجالس تحریم است، تاج گل به صورت دسته گل و قاب نوشته ای شیشه ای است که پیام تسلیت نوشته شده و متقاضی می تواند فقط نام مرحوم را در آن درج و استفاده کند.



خانواده های عزاداری که می خواهند تاج گل طبیعی که بعد از نیم ساعت پژمرده می شود برای مراسم تحریم خود خریداری کنند می توانند از تاج گل مصنوعی با طرح های مختلف که کمیته امداد امام خمینی(ره) از قبل تهیه کرده است استفاده کنند.



چنین طرح هایی در برخی از شهرهای کشور به خوبی فرهنگ سازی شده است، فرد مبلغ دلخواه را برای اجاره دسته گل مورد نظر به کمیته امداد پرداخت می کند و مبلغ پرداخت شده در کارهای خیر صرف خواهد که مردم از این عمل خیرخواهانه به خوبی استقبال کرده اند.

جلوگیری از هزینه اضافی و کمک به محرومان جامعه از جمله فواید این ابتکار است که امروزه در برخی از شهرهای کشور رواج پیدا کرده است.



فقط به خاطر کمک به محرومان جامعه از تاج گل استفاده کردم



یکی از شهروندان استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تنها دلیل استفاده از تاج گل در مراسم ختم یکی از نزدیکانم کمک به محرومان جامعه بود.

رونیکا رحمتی گفت: هزینه ای که قرار بود به گل فروشی پرداخت کنم به کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت کردم که هم دسته گل مراسم تحریم خود را تهیه کردم و هم مبلغی را که بابت اجاره گل پرداخت کردم در راه کمک به محرومان جامعه صرف می شود.



وی افزود: چنین کاری از ابتکارات جالب است که مشابه چنین کارهایی زیاد است که مسئولان مربوطه می توانند با انجام آن به صورت غیر مستقیم درآمد زایی ایجاد کنند و به محرومان جامعه کمک کنند.



وی با بیان اینکه چنین موضوعی را از یکی از دوستانم متوجه شدم که در اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) کارمند است، اضافه کرد: ترویج و توسعه چنین کارهایی در سطح جامعه نیازمند تبلیغ و اطلاع رسانی همگانی دارد.



تاج گل نیازمند فرهنگ سازی و اطلاع رسانی است



معاون توسعه و مشارکت مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تفت و تاج گل نیازمند فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب و مستمر است.

عبدالله طاهری با بیان اینکه وجود چنین طرح هایی در بین شهروندان استان البرز بسیار ضعیف است، اضافه کرد: برخی از شهروندان استان البرز مبالغ هنگفتی را صرف خرید دسته گل می کند که چند ساعت دیگر گل پژمرده می شود.



وی با تاکید بر اینکه باید از صرف چنین هزینه هایی جلوگیری و مدیریت شود، افزود: در ارومیه مردم چنین کاری را یک مغازه دار انجام می دهد و درآمد اینکار را نیز صرف کارهای خیر می کند که با استقبال مردم روبرو شده است.



وی گفت: باید نمونه چنین تفت و تاج هایی در سطح شهر در معرض دید مردم قرار گیرد تا مردم با آن آشنا شوند.

گزارش: مهدی دهقان