به گزارش خبرنگار مهر، هفتم مهرماه به نام روز آتشنشانی و خدمات ایمنی نامگذاری شده است؛ روزی که بهانهای برای گرامیداشت انسانهایی است که در نبرد با آتش و حوادث، از جان و آسایش خود برای حفظ جان و آسایش دیگر همنوعانشان میگذرند.
نبرد با شعلههای خانمانسوز، دلی دریایی و قلبی آکنده از عشق به وطن میخواهد و آتشنشانان از جمله انسانهایی هستند که در این مسیر خدمت میکنند.
سیدمحمدرضا هاشمی ظهر چهارشنبه در بازدید از ایستگاه مرکزی آتشنشانی بیرجند با تأکید بر اینکه آتشنشانان همواره در خط مقدم حوادث قرار دارند، گفت: وجدان کاری آتشنشانان موجب میشود با ورود به چاهی با عمق ۱۰۰ متر و ارتفاع آب ۲۰ متر و به خطر انداختن جان خود، خانوادهای را از نگرانی خارج کنند که این اقدامات نشاندهنده مسئولیتپذیری و ایثار آتشنشانان است.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه کار آتشنشانان، کاری جهادی است، قول داد پیگیریهای لازم را برای تجهیز آتشنشانی بیرجند به تجهیزات مورد نیاز، از جمله نردبان مرتفع، از محل سفر رئیسجمهور به استان انجام دهد.
هاشمی از جذب، ساماندهی و آموزش به عنوان سه رکن اصلی آتشنشانی یاد کرد و افزود: سرمایه اصلی در آتشنشانی، نیروی انسانی است و هرچند شاید در بسیاری از دستگاهها کمبود نیروی انسانی وجود داشته باشد، اما در آتشنشانی، از آنجا که با جان مردم سروکار دارند، این مشکل نباید وجود داشته باشد؛ زیرا تجهیزات بدون نیروی انسانی که از آنها استفاده کند، هیچ سودی ندارد.
وی بر آموزش سختافزاری و نرمافزاری آتشنشانان تأکید کرد و یادآور شد: زمانی که در محل حادثهای حضور پیدا میکنید، اگر احساس کنید که برای خانواده خودتان اتفاقی افتاده است، در کار خود موفقتر خواهید بود که البته همینطور هم خواهد بود.
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