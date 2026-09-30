به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا عزت‌زمانی ظهر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، با اشاره به ماهیت سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: این مجموعه اگرچه در ساختار اداری کشور فعالیت می‌کند، اما فلسفه شکل‌گیری آن، حضور و مسئولیت‌پذیری همه آحاد مردم در عرصه تبلیغ و ترویج معارف اسلامی است.

معاون فرهنگی و راهبری امور استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی افزود: قدرت و اثرگذاری این مجموعه نه در ساختار اداری آن، بلکه در اراده مردمی است که اسلام، ایران و ارزش‌های دینی را باور دارند و برای حفظ و تقویت آنها در میدان حضور پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به تجربه سال‌های اخیر کشور اظهار کرد: امروز ظرفیت‌های مردمی در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی به میدان آمده‌اند و سازمان تبلیغات اسلامی باید بتواند این ظرفیت گسترده را ساماندهی و برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه به کار گیرد.

عزت‌زمانی با اشاره به سابقه فعالیت‌های فرهنگی گلستان گفت: این استان همواره از حضور نیروهای مؤمن، جهادی و میدان‌دار در عرصه تبلیغ برخوردار بوده و بخش مهمی از دستاوردهای سال‌های گذشته نیز حاصل تلاش همین مجموعه مردمی است.

وی با اشاره به دوره مسئولیت عباسعلی گرزین در اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: گرزین در سال‌های حضور خود در استان با روحیه‌ای مجاهدانه در عرصه‌های مختلف فعالیت کرد و بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و مردمی استان را در مسیر فعالیت‌های تبلیغی به میدان آورد.

معاون فرهنگی و راهبری امور استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: تلاش‌های انجام‌شده در این دوره محصول فعالیت یک فرد یا یک مجموعه اداری نبود، بلکه مبلغان، بانوان، جوانان، علما، فعالان قرآنی، هیئت‌های مذهبی و دیگر گروه‌های مردمی در شکل‌گیری این حرکت نقش داشتند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به نوجوانان گفت: باید نسل نوجوان را برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی آماده کرد و به آنها میدان داد تا در شکل‌گیری آینده فرهنگی کشور نقش مؤثری داشته باشند.

عزت‌زمانی همچنین بر اهمیت حفظ انسجام اجتماعی تأکید کرد و افزود: جامعه ایران با وجود تنوع قومی، مذهبی و اجتماعی، ظرفیت بزرگی برای همدلی و حرکت مشترک دارد و باید این سرمایه اجتماعی را در مسیر تقویت کشور و ارزش‌های دینی به کار گرفت.

وی با اشاره به تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه گفت: سازمان تبلیغات اسلامی باید متناسب با این تحولات، شیوه‌های فعالیت خود را نیز به‌روز کند و از ظرفیت نیروهای مردمی، جوانان و بانوان برای پاسخ به نیازهای جدید جامعه بهره بگیرد.

معاون فرهنگی و راهبری امور استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه با اشاره به انتصاب حجت‌الاسلام رضا دیلمی به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی گلستان گفت: دیلمی از نیروهای فعال و همراه جریان تبلیغ در استان بوده و شناخت مناسبی از ظرفیت‌های موجود دارد.

وی گفت: امید است با حضور مدیرکل جدید و همراهی مجموعه‌های فرهنگی و مردمی، فعالیت‌های تبلیغی در گلستان با قوت بیشتری ادامه پیدا کند و ظرفیت‌های موجود در استان بیش از گذشته در خدمت مردم و مسائل فرهنگی قرار گیرد.