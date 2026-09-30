تلاش برای بهبود معیشت کارکنان قوه قضاییه؛ اولویت جذب نیروهای بومی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا موحدی عصر چهارشنبه در آیین تجلیل از قضات و کارکنان نمونه کشوری و استانی کهگیلویه و بویراحمد، با تأکید بر ضرورت تکریم خدمتگزاران دستگاه قضا، اظهار کرد: همکاران ما در پهنه استان و سازمان‌های تابعه، با تلاشی مؤمنانه و شجاعانه بار سنگین اجرای عدالت را بر دوش می‌کشند و این ایثارگری‌ها شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی افزود: برادران شما در ستاد قوه قضاییه به خوبی از مشکلات معیشتی همکاران آگاه هستند و با تمام توان برای کاهش این فشارها تلاش می‌کنند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تصریح کرد: اگرچه سرعت تورم بالاست، اما اقدامات رفاهی، کمک‌هزینه‌ها و تلاش برای بهبود ساختار حقوقی در سال‌های اخیر نشان‌دهنده عزم جدی قوه قضاییه برای حمایت از سرمایه‌های انسانی خود است.

حمایت از برنامه‌های خلاقانه مدیریت جدید دادگستری

موحدی در ادامه به وضعیت نیروی انسانی دستگاه قضایی در کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و گفت: این استان در بحث تأمین نیرو وضعیت نسبتاً متوازنی دارد و با رسیدن به ۶۰ درصد ظرفیت، شرایط بهتری نسبت به برخی استان‌های دیگر فراهم شده است.

وی افزود: با تمام قوا از برنامه‌های نوآورانه و خلاقانه مدیریت جدید دادگستری استان حمایت خواهیم کرد و متعهد می‌شویم شرایط رفاهی و ساختاری استان را بهبود بخشیم.

بومی‌گزینی؛ راهکاری برای ثبات نیروی انسانی

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با تأکید بر ظرفیت‌های انسانی کهگیلویه و بویراحمد برای تأمین نیروی مورد نیاز خود، اظهار کرد: در دوره‌های کارآموزی قضایی، سیاست ما استفاده از اساتید توانمند بومی و برگزاری دوره‌های متمرکز است تا با ثبات نیروی انسانی و بومی‌گزینی، مشکل مهاجرت و جابه‌جایی همکاران کاهش یابد.

موحدی ادامه داد: به همکاران جدیدالورود نیز اطمینان می‌دهیم که فرآیند جایابی و اشتغال آنان با اولویت‌سنجی نیازهای استان انجام خواهد شد.

تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در حال پیگیری است

وی درباره وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی دستگاه قضا نیز گفت: قوه قضاییه برای تبدیل وضعیت این نیروها همگام با سایر دستگاه‌ها در حال پیگیری است.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه افزود: اطلاعات سه هزار و ۴۰۰ نفر از همکاران شرکتی در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شده و این فرآیند به‌زودی به نتیجه خواهد رسید.

جذب ۶ هزار نیرو برای دادگاه‌های صلح

موحدی همچنین به آزمون جذب نیرو برای دادگاه‌های صلح اشاره کرد و گفت: با وجود مشکلات و سختی‌های اداری و مالی، جذب ۶ هزار نفر انجام شد و در این فرآیند، نیروهای شورای حل اختلاف که سال‌ها تجربه رسیدگی به پرونده‌ها را دارند، در اولویت به‌کارگیری قرار گرفتند.

وی هدف از این اقدام را کاهش بار کاری قضات و کارکنان دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: استفاده از نیروهای باتجربه شورای حل اختلاف می‌تواند در کاهش فشار کاری همکاران قضایی و اداری مؤثر باشد.

شایسته‌سالاری مبنای انتصابات در قوه قضاییه

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود بر حاکمیت شایسته‌سالاری در فرآیند انتصابات تأکید کرد و گفت: ارتقای همکاران قضایی و اداری در سراسر کشور بدون نیاز به پیوندهای واسطه‌ای و بر اساس بانک اطلاعاتی جامع استعدادها و شاخص‌های توانمندی انجام می‌شود.

موحدی اظهار کرد: هدف این است که هر فردی در هر نقطه از کشور که دارای لیاقت و شایستگی باشد، شناسایی شده و برای پذیرش مسئولیت‌های بالاتر از ظرفیت او استفاده شود.

وی در پایان با تجلیل از قضات و کارکنان نمونه کهگیلویه و بویراحمد گفت: نمونه بودن به معنای الگو بودن است و انتظار می‌رود همکاران منتخب، علاوه بر دقت در اجرای عدالت، با رفتاری مشفقانه و محترمانه، ملجأ و پناهگاه مردم باشند.