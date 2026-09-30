محمد مقدسی در شیرجه از سکوی ۱۰ متر دهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، فینال شیرجه از سکوی ۱۰ متر امروز در مرکز آبی توکیو برگزار شد و مقدسی که در مرحله مقدماتی با امتیاز ۲۴۱.۷۰ به عنوان نفر دهم راهی فینال شده بود، در مرحله نهایی نیز در رده دهم ایستاد.



در فینال این ماده، نمایندگان چین با امتیازهای ۵۰۱.۲۵ و ۴۲۷.۵۰ به ترتیب در جایگاه‌های اول و سوم قرار گرفتند و شیرجه‌روی ژاپن با امتیاز ۴۹۷.۲۰ به مدال نقره رسید.



با برگزاری فینال سکوی ۱۰ متر، رقابت‌های شیرجه بیستمین دوره بازی‌های آسیایی به پایان رسید.



در مجموع، بهترین نتیجه ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی را سام واژیر رقم زد که در تخته یک متر با قرار گرفتن در جایگاه چهارم، بهترین عنوان تاریخ شیرجه ایران در بازی‌های آسیایی پس از انقلاب را به دست آورد.



به این ترتیب، پرونده حضور نمایندگان ایران در مسابقات شیرجه این دوره از بازی‌های آسیایی با دهمی محمد مقدسی در سکوی ۱۰ متر و چهارمی تاریخی سام واژیر در یک متر بسته شد.