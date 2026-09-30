به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: مقامات دولت ترامپ، پنتاگون و فرماندهان ارشد ارتش آمریکا تاکنون بارها مدعی شده بودند که اخبار و گزارشهای منتشرشده درباره کمبود شدید مهمات و موشکهای رهگیر در جریان جنگ با ایران، دروغپردازی رسانهای و حتی مصداق خیانت به کشور است. با این حال، انتشار تازهترین گزارشهای رسمی نشان میدهد نهادهای نظارتی و بازرسی درون خود ساختار دفاعی و بودجهای آمریکا نیز سرانجام به همین واقعیت تلخ اعتراف کرده و ابعاد بیسابقهای از بحران تسلیحاتی و هزینههای هنگفت این جنگ را آشکار ساختهاند. نشریه سیاستمداری مسئولانه وابسته به اندیشکده آمریکایی کوئینسی اخیرا طی گزارشی تحت عنوان ادعای خیانتآمیز دولت ترامپ درباره کمبود تسلیحات، به طعنه به همین مسئله اشاره میکند و توضیح میدهد که چگونه گزارشهای جدید از دل دولت ترامپ گزارشهای قبلی درباره وضعیت بحرانی زرادخانه ارتش آمریکا در نتیجه جنگ با ایران را تایید کردهاند.
جنگ پرهزینه
طبق گزارش موسسه کوئینسی، طی روزهای گذشته، دو گزارش دولتی چیزی را تایید کردند که بسیاری از تحلیلگران خارج از دولت ادعا کرده بودند: جنگ ایران برای ارتش آمریکا و افکار عمومی این کشور فوقالعاده پرهزینه بوده است. طبق گزارش تحلیلی دفتر بودجه کنگره که اخیرا منتشر شد، جنگ ایران تا کنون ۳۸ میلیارد دلار برای وزارت جنگ آمریکا هزینه داشته است. اگرچه این رقم بسیار کمتر از برآورد ۱۰۰میلیارد دلاریای است که کارشناسان مستقل محاسبه کردهاند، اما دفتر بودجه کنگره خاطرنشان میکند که برآوردهایش محدود بودهاند، زیرا وزارت جنگ به درخواستها برای دریافت اطلاعات پاسخ نداد.
از آنجایی که وزارت دفاع با دفتر بودجه کنگره همکاری کامل نکرده، این دفتر نتوانسته است شماری از هزینهها، از جمله تعمیر پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه را در تحلیل خود بگنجاند که مشخصا در جنگ به آمریکا تحمیل شدهاند، اما میزان دقیق آنها نامشخص است. به گفته کارشناسان، همین هزینهها بهتنهایی ممکن است به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برسند. در همین حال، آنچه دفتر بودجه کنگره توانسته اثبات کند، این است که جنگ ایران یک فاجعه برای اقتصاد و آمادگی نظامی آمریکا بوده است. تحلیل دفتر بودجه کنگره حاکی از آن است که انتظار میرود نرخ تورم در سال ۲۰۲۷ معادل نیم درصد نسبت به پیش از آغاز جنگ بیشتر باشد؛ مسئلهای که تقریبا منحصرا ناشی از افزایش هزینههای انرژی در سطح جهانی بر اثر جنگ است. دفتر بودجه کنگره مینویسد: از آنجا که یکی از مؤلفههای قیمت تقریبا هر محصولی هزینههای حملونقل آن است، افزایش قیمت نفت به عنوان یک متغیر مهم در نقلوانتقال کالاها به طور غیرمستقیم بر قیمت اکثر کالاها و خدمات تاثیر میگذارد.
رهگیرها تمام شده است!
وضعیت آمادگی نظامی نیز به همین اندازه تیره و تار است. طبق تحلیل دفتر بودجه کنگره، آمریکا بین یک-دوم تا دو-سوم از موجودی موشکهای رهگیر خود را در طول جنگ با ایران مصرف کرده است، که این مسئله به معنای تحمیل یک هزینه فرصت عظیم است. یعنی هزینهای که در صورت عدم وقوع جنگ، به وجود نمیآمد. بر اساس این گزارش، این کمبود مهمات بهویژه زمانی بحرانی خواهد شد که درگیری با حریفی رخ دهد که زرادخانهاش شامل تعداد زیادی موشک بالستیک و کروز باشد. همین گزارش مشخصا به چین به عنوان کشوری اشاره میکند که چنین زرادخانه موشکیای را در اختیار دارد.
گزارش دیگری که یک روز قبل از گزارش مذکور توسط بازرس کل وزارت جنگ آمریکا منتشر شد، جزئیات بیشتری را درباره هزینههای جنگ از نظر آمادگی نظامی ارائه میدهد. این گزارش نخستین تاییدیه رسمی از درون وزارت جنگ است مبنی بر اینکه جنگ با ایران باعث کاهش بحرانی برخی تسلیحات آمریکا شده است. طبق این گزارش، این جنگ منجر به کمبودهای راهبردی در موجودی انبارها شده و مشکلات زیرساختهای صنعتی را برای تامین مجدد مهمات آشکار کرده است. در حالی که کارشناسان بیرونی متعددی نسبت به کمبود مهمات در وزارت جنگ آمریکا هشدار دادهاند، پیت هگست، وزیر جنگ و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بارها این نظریه را که ارتش آمریکا با کمبود سلاحهای کلیدی مواجه است، رد کردهاند.
در ماه ژوئن، هگست در برنامه مقابل ملت گفت کمبود مهمات یک داستان ساختگی است که رسانهها میخواهند آن را به خورد مردم بدهند؛ در حالی که در نهایت ذخایر ما عالی است و روزبهروز هم قویتر میشود. اوایل این ماه، ترامپ در شبکه اجتماعی خودش موسوم به تروثسوشال ادعا کرد که ارتش مقادیر عملا نامحدودی از مهمات رده متوسط تا بالا دارد. رئیسجمهور آمریکا کسانی را که گزارش میدهند که این کشور با کمبود مهمات مواجه است، خائن توصیف کرد. ترامپ حتی پس از انتشار گزارش بازرس کل نیز موضع خود را تغییر نداد و در تروثسوشال نوشت که ارتش آمریکا در حال تولید سلاحهای عالیتر و نخبهتری نسبت به هر زمان دیگری در تاریخ است.
آسیب یا انهدام بیش از ۵۰ جنگنده آمریکایی
با این حال، گزارش بازرس کل تصویری مطلقا متفاوت نسبت به روایت ترامپ و هگست را از جنگ ایران ارائه میدهد. این گزارش علاوه بر برجسته کردن کمبود مهمات با استناد مستقیم به دفتر معاون وزیر در امور اکتساب و پشتیبانی که مسئول خرید سلاح برای ارتش آمریکاست خاطرنشان میکند که جنگ ایران منجر به آسیب دیدن یا انهدام بیش از ۵۰ فروند هواپیمای نظامی آمریکا شده است. علاوه بر این، فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام گزارش داده است که حملات ایران به صدها ساختمان و سازه در پایگاههای آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات، عربستان، عراق، عمان و اردن آسیب زده یا آنها را ویران کردهاند.
همانطور که در گزارش بازرس کل اشاره شده است، سنگینترین هزینهها را ۱۸ نظامیای متحمل شدند که جان خود را در این درگیری از دست دادند و همچنین بیش از ۴۰۰ نظامیای که تنها طی چهار ماه اول درگیری در حین عملیات مجروح شدند. سامانه تحلیل تلفات دفاعی، وابسته به ارتش آمریکا اکنون نشان میدهد که بیش از ۸۰۰ نظامی در جنگ ایران مجروح شدهاند. در داخل آمریکا نیز جنگ همچنان هزینههای فوقالعاده سنگینی را به اقتصاد این کشور تحمیل میکند. جهش تورمیای که دفتر بودجه کنگره شناسایی کرده منجر به جهش بیش از ۴۰ درصدی قیمت بنزین از زمان آغاز جنگ شده است.
اخیرا مارک زندیT اقتصاددان ارشد موسسه مودیز انلیتیکس، مجموع هزینههای اقتصادی جنگ برای مصرفکنندگان آمریکایی شامل قیمت بالای بنزین و در نتیجه، افزایش قیمت تقریبا تمام چیزهایی که آمریکاییها میخرند را ۱۱۵ میلیارد دلار، یا به عبارت دیگر، حدود ۸۶۰ دلار به ازای هر خانوار برآورد کرد. به طور خلاصه، چه شما یک فرد نظامی باشید و چه یک آمریکایی عادی که فقط میخواهد هزینه بنزین و خواربار را بپردازد، جنگ انتخابی ترامپ در ایران پیشاپیش برای شما بسیار پرهزینه بوده است و این هزینهها هر چه جنگ بیشتر طول بکشد، تنها افزایش خواهند یافت.
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