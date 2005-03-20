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۳۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۴۱

پليس عراق خبر داد:

وقوع عمليات جديد انتحاري در موصل

پليس عراق از وقوع يك عمليات انتحاري در نزديك ساختمان اداري در شهر موصل وزخمي شدن چند تن خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ،‌يك افسر پليس موصل گفت : فرد انتحاري صبح امروز خود را در نزديكي ساختمان مبارزه با فساد اداري در موصل منفجر كرد .

وي با بيان اينكه اين حادثه تروريستي تلفاتي برجاي گذاشته است به جزئيات بيشتري اشاره نكرد.

اين ساختمان در كوي فيصليه در مركز موصل قرار دارد كه شاهد حملات وحوادث تروريستي زيادي بوده است .

ماه گذشته در بدترين جنايت تروريستي عليه شيعيان در موصل يك تروريست با خودروي بمب گذاري شده به مسجد شيعيان در اين شهرحمله كرد كه منجر به شهادت شمار زيادي از نمازگزاران شد.
کد مطلب 166962

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