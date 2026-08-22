کشف کالای قاچاق خارجی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق ماموران یگان امداد در مسیر جلفا به مرند به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی، تعداد ۱۱۲ بسته یک کیلویی بذر هویج قاچاق به مارک خارجی و ارزش ۱۰ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مرند با بیان اینکه در این راستا یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد اظهار کرد: برخورد با قاچاقچیان در دستور کار پلیس شهرستان می باشد و از شهروندان درخواست می شود در صورت برخورد با هرگونه قاچاق کالا و اقلام ممنوعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.