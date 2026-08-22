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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

کشف کالای قاچاق خارجی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در مرند

کشف کالای قاچاق خارجی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از کشف کالای قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق ماموران یگان امداد در مسیر جلفا به مرند به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی، تعداد ۱۱۲ بسته یک کیلویی بذر هویج قاچاق به مارک خارجی و ارزش ۱۰ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مرند با بیان اینکه در این راستا یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد اظهار کرد: برخورد با قاچاقچیان در دستور کار پلیس شهرستان می باشد و از شهروندان درخواست می شود در صورت برخورد با هرگونه قاچاق کالا و اقلام ممنوعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6923618

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