صنعت ساختمان ۱۳ درصد بازار کار را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آئین اختتامیه بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان، برگزاری این رویداد را در شرایط کنونی اقدامی ارزشمند دانست و اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه، پیام «بازگشت به زندگی» دارد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار افزود: حیات صنعت ساختمان وابسته به گردش مالی مستمر و جریان نقدینگی است و برگزاری چنین نمایشگاهی نشان میدهد مسیر زندگی و فعالیت اقتصادی همچنان باید ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به سهم موثر صنعت ساختمان در بازار کار گفت: با توجه به اهمیت این صنعت، باید از امروز به موضوعاتی توجه کنیم که در آینده بازار کار ساختمان را تحت تأثیر قرار خواهند داد. امروز سازندگان با چالش نیروی انسانی مواجه هستند .
حسینی با اشاره به روند تحولات جمعیتی کشور بیان کرد: این وضعیت در دو دهه آینده بهمراتب سختتر خواهد شد. بهتدریج به سمت بستهشدن پنجره جمعیتی حرکت میکنیم و در آینده با شرایطی مواجه خواهیم شد که فرصت شغلی وجود دارد، اما نیروی انسانی کافی برای انجام این پروژهها وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی، بخشی از نیاز بازار کار ممکن است به سمت استفاده از نیروی کار خارجی سوق پیدا کند، اما برای آینده باید رویکرد خود را تغییر دهیم و با موجهای صنعتی سازی و تحولات فناورانه جهانی که در حوزه ساختمان در حال شکلگیری است، همگام شویم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار تأکید کرد: هرچه فناوری عمیقتر وارد صنعت ساختمان شود، میتواند تا حدی نیاز به نیروی کار را کاهش دهد و بهرهوری را افزایش دهد.
وی با تأکید بر اهمیت حکمرانیداده، گفت: حکمرانیداده امروز یکی از موضوعات اصلی در حوزه اقتصاد است، اما در حوزه اقتصاد صنعت ساختمان در داخل کشور با ضعف جدی داده های درست مواجه هستیم. لازم است فعالان، تشکلها و نهادهای تخصصی صنعت ساختمان در این زمینه نقش جدیتری ایفا کنند. چهبسا که اتاق می تواند با توجه به ظرفیتهایی که دارد، در زمینه مطالعات و تولیدات دادهمحور و تخصصی صنعت ساختمان پیشگام شود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ادامه داد: ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم با شرایط و نوع مدیریت قبل از جنگ با جهشی قابل ملاحظه به شرایط مطلوب اقتصادی بازگردیم و همان مسیر گذشته را ادامه دهیم. برای ایجاد تحول و جهش، نیازمند تغییرات اساسی هستیم .
وی با بیان اینکه صرفاً افزایش منابع مالی نمیتواند راهگشا باشد، گفت: بخشی از مسئله به منابع بازمیگردد، اما برای ایجاد جهش باید از ظرفیتهای موجود به شکل مؤثرتری استفاده کنیم و با اتصال این ظرفیتها به یکدیگر، زمینه تحول را فراهم کنیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار خطاب به فعالان صنعت ساختمان اظهار کرد: در این وزارتخانه بهعنوان نماینده دولت در حوزه اشتغال و تعاون، آمادهایم در کنار فعالان صنعت ساختمان قرار بگیریم و موضوعاتی را که میتواند برای این صنعت راهگشا باشد، پیگیری کنیم ضمن اینکه هر موضوعی که فعالان صنعت ساختمان فکر میکنند میتواند بهویژه در شرایط کنونی به ایجاد و حفظ ظرفیتهای اشتغال کمک کند، با روی بازمیشنویم و تلاش میکنیم با مشارکت خود فعالان این موضوعات را پیش ببریم.
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