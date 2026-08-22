به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی صبح امروز شنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته دولت در لرستان، اظهار داشت: ۹۲۴ پروژه در هفته دولت بااعتبار ۲۴ همت در بخش‌های عمرانی و اقتصادی، افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

افتتاح و کلنگ‌زنی ۸۹۱ پروژه عمرانی

وی گفت: در حوزه عمرانی ۸۹۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰ همت افتتاح و کلنگ‌زنی خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: در حوزه اقتصادی نیز ۳۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴ همت افتتاح می‌شود.

پورعلی، عنوان کرد: در حوزه عمرانی ۸۴۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۰ همت افتتاح و ۴۴ پروژه بااعتبار بیش از ۹ همت کلنگ‌زنی می‌شود

وی با بیان اینکه در این هفته در حوزه اقتصادی کلنگ‌زنی نداریم، گفت: در این حوزه ۳۳ پروژه با اعتباری بالغ بر چهار همت افتتاح خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تصریح کرد: در مجموع ۱۵ همت پروژه در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی در استان افتتاح می‌شود.

بیشترین پروژه‌ها مربوط به خرم‌آباد و بروجرد است

پورعلی با اشاره به تعداد پروژه‌های افتتاحی در سطح استان، افزود: بیشترین تعداد پروژه‌های افتتاحی مربوط به شهرستان خرم‌آباد با ۱۳۲ پروژه است و شهرستان بروجرد با ۱۱۲ پروژه افتتاحی در رتبه دوم قرار دارد.

وی بیان داشت: این پروژه‌ها مربوط به ۲۶ دستگاه اجرایی استان است.

افتتاح پروژه‌های گردشگری با حضور وزیر میراث‌فرهنگی

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به سفر وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی به استان در هفته دولت، اظهار کرد: وزیر میراث‌فرهنگی و گردشگری در چهارم و پنجم شهریورماه برای افتتاح برخی پروژه‌های گردشگری در بروجرد و خرم‌آباد و بازدید از پروژه ساماندهی حریم قلعه «فلک‌الافلاک» به استان سفر می‌کند.

پورعلی، تصریح کرد: علی‌رغم شرایط ویژه کشور، مسیر سازندگی، توسعه و عمران استان متوقف نشده و شاهد تلاش و آبادانی در سطح استان هستیم.

وی بیان داشت: در این هفته ولی‌نعمتان ما یعنی خانواده شهدا مورد تکریم قرار می‌گیرند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، افزود: تلاش می‌شود تا با برگزار برنامه‌های مختلف در ۲۴ محور، شاهد برگزاری امیدآفرین و پرنشاط هفته دولت در استان باشیم و اتحاد و انسجام میهنی را به نمایش بگذاریم.

پورعلی، گفت: سفر معاونین استاندار به شهرستان‌های استان و حضور فرمانداران برای اطلاع‌رسانی طرح‌ها در صداوسیما و استفاده از ظرفیت نمازهای جمعه و اطلاع‌رسانی گسترده برنامه‌های این هفته از طریق صداوسیما و اصحاب رسانه نیز در دستور کار قرار دارد.