به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ در آیین خشت‌گذاری همزمان ۱۰ مجتمع آموزشی آینده محور که با حضور رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش، شهردار تهران و استاندار تهران در حال برگزاری است، اظهار کرد: امروز برای بنده روز بسیار مهمی است؛ چراکه آغاز یک رویکرد جدید محسوب می‌شود. در این رویکرد جدید با یک نگاه آینده محور صاحب مجتمع‌های بزرگ آموزشی خواهیم شد.

وی ادامه داد: در این مجتمع ها تمام ابعاد با توجه به رشد اجتماعی افراد در نظر گرفته شده است. تمام ظرفیت هایی که می توان در خدمت دانش آموزان، معلمان و خانواده های آنها قرار بگیرد، مدنظر قرار داده شده است.

شهردار تهران با بیان اینکه مجتمع های بزرگ آموزشی مابه ازای شرایط خود ارتباطی را با پیرامون خود برقرار می کنند، گفت: این مجتمع ها از دانش روز بهره می گیرند و فراتر از آن شرایطی را رقم می زنند که تمام ظرفیت های مورد نیاز را درون خود لحاظ کنند و به نوعی رو به آینده حرکت می کنند.

زاکانی همچنین تصریح کرد: امروز فصل جدیدی برای خدمت ما در شهرداری و فرصتی برای آموزش و پرورش است. همراهی، پیوستگی و تعامل فعال وزارت آموزش و پرورش با شهرداری سبب شد که خشت اول بنا نهاده شود.

ساخت ۴۵۰ مجتمع آموزشی بزرگ با هویتی نوین برای مدارس

وی با بیان اینکه از دو هزار و ۸۰۰ مدرسه در تهران بخش زیادی رو به فرسودگی می روند، یادآور شد: ما در هدف گذاری با وزیر آموزش و پرورش، ساخت ۴۵۰ مجتمع آموزشی بزرگ را مدنظر قرار دادیم و اعلام کرده ایم که نگهداشت آن را نیز خودمان انجام دهیم که آموزش و پرورش اساساً درگیر کالبد ساختمان نشود.

زاکانی گفت: مجموعه نوسازی وزارت آموزش و پرورش و معاونت شهرسازی شهرداری تهران از ۱۸ ماه پیش با هم همکاری می کنند که این مجموعه را خلق کنند. تدابیر رئیس جمهور و تمام صاحب نظران در قالب یک هویت نوین برای مدارس مورد توجه قرار گرفته است.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه هویت اثرگذار محله ای و الگوی معماری جدید در هر محله برای ساخت مدارس مورد توجه بوده است، اظهار کرد: این موضوع نیز مدنظر بوده که مجتمع های آموزشی بتوانند پایه یک رویکرد جدید و نوین در شهر بنا کنند. ما از ۴۵۰ مجتمع مورد نظر ۸۰ مجتمع را در اولویت قرار دادیم.

وی افزود: از این تعداد ساخت ۱۰ پروژه امروز آغاز می شود و مابقی آن بنابر اعلام وزارت و آموزش و پرورش و اقتضا و نیاز موجود ساخته خواهد شد. این مدارس به آموزش و پرورش تحویل داده می شود.

زاکانی با بیان اینکه ما باید همزمان سنگ بنای ۲۰ تا ۳۰ مجتمع دیگر در شهر را بگذاریم، تصریح کرد: استانداری تهران جنبه مولدسازی و تزریق امکان برای پیوستگی کار بین آموزش و پرورش و شهرداری تهران را دنبال کند.

وی ضمن ابراز خرسندی از آغاز یک کار مشترک بین شهرداری، دولت، وزارت آموزش و پرورش و استانداری برای خلق یک مسیر جدید، گفت: ما این آغاز را به امام شهید خود تقدیم می کنیم زیرا که این اقدام را در راستای خواسته رهبر شهیدمان آغاز کردیم.

زاکانی با ابراز امیدواری به ایجاد یک الگو برای شهرهای دیگر در ساخت مجتمع های آموزشی، خاطرنشان کرد: باید شرایطی شکل بگیرد که آموزش و پرورش بدون اینکه منابعی از خارج خود تزریق کند، زمینه ای برای خلق منبع برای رشد و پرورش افراد ایجاد کند.

شهردار تهران تأکید کرد: امیدواریم خدمتگزار خوبی ملت ایران باشیم؛ ملتی که صدها شب در خیابان به استقلال طلبی و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب پرداختند.