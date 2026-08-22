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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

۱۰ واحد گلخانه در نکا فعال است

۱۰ واحد گلخانه در نکا فعال است

نکا- مدیر جهاد کشاورزی نکا از فعالیت ۱۰ واحد تولیدی در مجتمع گلخانه‌ای کوهسارکنده خبر داد.

ابوالقاسم پناهی در گفت وگو با خبرنگار مهر از فعالیت ۱۰ واحد تولیدی در مجتمع گلخانه‌ای خبر داد و گفت: این مجتمع با وسعت ۵.۲ هکتار، زمینه تولید محصولاتی از جمله پاپایا، پشن‌فروت، آلوئه‌ورا و شلیل پیش‌رس را فراهم کرده و به افزایش بهره‌وری منابع و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه کمک می‌کند.

پناهی با اشاره به محصولات تولیدی در این مجتمع افزود: یک هزار و ۲۰۰ مترمربع از سطح زیر کشت به آلوئه‌ورا، یک هزار و ۳۰۰ مترمربع به پشن‌فروت، چهار هزار و ۸۲۰ مترمربع به پاپایا و هفت هزار و ۲۴۰ مترمربع نیز به تولید شلیل پیش‌رس حسن‌پوری اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه توسعه کشت‌های گلخانه‌ای نقش مهمی در مدیریت منابع دارد، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت گلخانه‌ها موجب بهره‌وری بیشتر از آب و خاک شده و امکان تولید محصولات متنوع و اقتصادی را در شرایط کنترل‌شده فراهم می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی نکا ادامه داد: فعالیت این واحدها علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، زمینه اشتغال و درآمدزایی پایدار برای بهره‌برداران را فراهم کرده و می‌تواند در تقویت اقتصاد بخش کشاورزی منطقه مؤثر باشد.

پناهی با تأکید بر حمایت فنی از گلخانه‌داران گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی به‌صورت مستمر در واحدهای تولیدی حضور دارند و در زمینه مدیریت تغذیه، کنترل آفات و بیماری‌ها و بهینه‌سازی فرآیند تولید، توصیه‌های تخصصی ارائه می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای دانش فنی بهره‌برداران و استفاده از روش‌های نوین تولید، از عوامل مؤثر در افزایش کیفیت و کمیت محصولات است و می‌تواند در مسیر تقویت تولید داخلی و امنیت غذایی پایدار نقش‌آفرینی کند.

کد مطلب 6923612

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