۱۰ واحد گلخانه در نکا فعال است

ابوالقاسم پناهی در گفت وگو با خبرنگار مهر از فعالیت ۱۰ واحد تولیدی در مجتمع گلخانه‌ای خبر داد و گفت: این مجتمع با وسعت ۵.۲ هکتار، زمینه تولید محصولاتی از جمله پاپایا، پشن‌فروت، آلوئه‌ورا و شلیل پیش‌رس را فراهم کرده و به افزایش بهره‌وری منابع و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه کمک می‌کند.

پناهی با اشاره به محصولات تولیدی در این مجتمع افزود: یک هزار و ۲۰۰ مترمربع از سطح زیر کشت به آلوئه‌ورا، یک هزار و ۳۰۰ مترمربع به پشن‌فروت، چهار هزار و ۸۲۰ مترمربع به پاپایا و هفت هزار و ۲۴۰ مترمربع نیز به تولید شلیل پیش‌رس حسن‌پوری اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه توسعه کشت‌های گلخانه‌ای نقش مهمی در مدیریت منابع دارد، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت گلخانه‌ها موجب بهره‌وری بیشتر از آب و خاک شده و امکان تولید محصولات متنوع و اقتصادی را در شرایط کنترل‌شده فراهم می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی نکا ادامه داد: فعالیت این واحدها علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، زمینه اشتغال و درآمدزایی پایدار برای بهره‌برداران را فراهم کرده و می‌تواند در تقویت اقتصاد بخش کشاورزی منطقه مؤثر باشد.

پناهی با تأکید بر حمایت فنی از گلخانه‌داران گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی به‌صورت مستمر در واحدهای تولیدی حضور دارند و در زمینه مدیریت تغذیه، کنترل آفات و بیماری‌ها و بهینه‌سازی فرآیند تولید، توصیه‌های تخصصی ارائه می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای دانش فنی بهره‌برداران و استفاده از روش‌های نوین تولید، از عوامل مؤثر در افزایش کیفیت و کمیت محصولات است و می‌تواند در مسیر تقویت تولید داخلی و امنیت غذایی پایدار نقش‌آفرینی کند.