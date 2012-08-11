کتاب «عالم جنینی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل 5 فصل است. در فصل اول عوالم هستی و در فصل دوم عالم جنینی در کلام و حی بررسی شده‌اند. فصل سوم کتاب به تبیین انواع سقط جنین ارادی و غیرارادی اختصاص دارد و در فصل چهارم انواع پیام‌های تکوینی و تشریعی جنین مورد توجه قرار گرفته‌اند. فصل پنجم نیز به تشریح روابط، ارتباطات و تعاملات انسانی در عالم جنینی پرداخته است.

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: از آنجا که عالم جنینی به طور تکوینی در فضایی به دور از دستیازی و هیاهو قراردارد بسیاری از تحولات آن معمولاً از نظرها پوشیده می‌مانند و تجهیزات پزشکی ساخت بشر نیز فقط زوایای کوچکی از بعد مادی این عالم تاریک و پر رمز و راز را هویدا می‌سازند در حالی که همه رویدادهای آن مادی و قابل مشاهده نیستند.

در ادامه مقدمه می‌خوانیم: به عنوان مثال یکی از مهمترین مسایل مربوط به عالم جنینی، دمیده شدن روح در مرحله‌ای از این عالم به کالبد جنین است که از آن پس جسم و روح با یکدیگر مرتبط و در قالب یک شخص جلوه گر می‌شوند و این وضعیت تا زمان مرگ- در دوره جنینی یا عالم دنیا- ادامه می‌یابد. از دیگر مسایل مربوط به عالم جنینی «سقط جنین» است که در جوامع انسانی معمولاً به دو شکل ارادی و غیرارادی رخ می‌دهد. بدیهی است که در سقط‌های ارادی و غیرتکوینی به هر صورتی که تصور شوند، انگیزه آمدنی نقش اصلی را ایفا می‌کند اما در سقط‌ های تکوینی و غیرارادی، انسان هیچگونه نقش آگاهانه و تعمدی ندارد.

نویسنده این کتاب حسین صدری نیا است که پیش از این آثار دیگری از او با عناوین ارتباط هستی و انسان با خدا (تکوینی و تشریعی)؛ روابط، ارتباطات و تعاملات انسان (1) عالم ذر؛ روابط، ارتباطات و تعاملات انسان (2) عالم صلب و ترائب؛ ارتباط انسان با گذشتگان و ‌آیندگان (تکوینی و تشریعی)؛‌حقوق و مسئولیت‌های انسان در ارتباطات کلامی (فردی و جمعی) و ارتباط انسان با خویشتن (تکوینی و تشریعی) منتشر شده‌اند.

کتاب 208 صفحه‌ای «عالم جنینی» در قطع رقعی در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 5000 تومان روانه بازار کتاب شده است.