شهرداری ها موظف به حمایت از هئیت های ورزشی کردستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات هیئت های ورزشی استان کردستان اظهار داشت: شهرداری های در کردستان در بحث احمایت از تیم های ورزشی عملکرد خوبی نداشته اند و باید با تجدید نظر به موقع در این راستا گام های مناسبی بردارد.

وی افزود: مقایسه اعتبارات و حمایت دیگر استان ها با استان کردستان کار درستی نیست چرا که استان های دیگر از صنایع بزرگ برخوردارند و کردستان تنها با جذب اعتبارات می تواند به فعالیت خود ادامه دهد و به همین دلیل باید ورزش در استان را مورد حمایت بیشتری قرار داد.

استاندار کردستان بیان کرد: متاسفانه در راستای ارتقاء ورزش استان مسئولان نتوانسته اند گام های موثری بردارند که این امر مانع از پیشرفت ورزش استان شده است و انتظار می رود که با تلاش بیشتر نقاط ضعف در این بخش شناسایی و در راستای رفع آنها تلاش شود.

شهبازی با اشاره به اینکه تعامل و همفکری مسئولان و هیئت های ورزشی در استان می تواند موجب رشد و توسعه ورزش شود، ادامه داد: انتظار می رود روسای هیئت های ورزشی خود پای کار آمده و به دنبال جذب حامی مالی باشند و منتظر تامین اعتبار از سوی اداره ورزش و جوانان نباشند.

وی در پایان سخنان خود گفت: ورزش استان نیازمند تحولی جدی است و باید از حال رکود خارج شود تا بتوان شاهد توسعه ورزش در استان باشیم.

در این نشست جمعی از روسای هیئت های ورزشی استان کردستان به بیان مشکلات و دغدغه های خود و لزوم حمایت بیشتر مسئولان استان پرداختند.