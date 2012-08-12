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۲۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

شهبازی:

شهرداری ها موظف به حمایت از هئیت های ورزشی کردستان هستند

شهرداری ها موظف به حمایت از هئیت های ورزشی کردستان هستند

سنندج - خبرگزاری مهر: استاندار کردستان گفت: شهرداری های استان با توجه به اعتباراتی که دریافت کرده اند موظف به حمایت از هئیت های ورزشی کردستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات هیئت های ورزشی استان کردستان اظهار داشت: شهرداری های در کردستان در بحث احمایت از تیم های ورزشی عملکرد خوبی نداشته اند و باید با تجدید نظر به موقع در این راستا گام های مناسبی بردارد.

وی افزود: مقایسه اعتبارات و حمایت دیگر استان ها با استان کردستان کار درستی نیست چرا که استان های دیگر از صنایع بزرگ برخوردارند و کردستان تنها با جذب اعتبارات می تواند به فعالیت خود ادامه دهد و به همین دلیل باید ورزش در استان را مورد حمایت بیشتری قرار داد.

استاندار کردستان بیان کرد: متاسفانه در راستای ارتقاء ورزش استان مسئولان نتوانسته اند گام های موثری بردارند که این امر مانع از پیشرفت ورزش استان شده است و انتظار می رود که با تلاش بیشتر نقاط ضعف در این بخش شناسایی و در راستای رفع آنها تلاش شود.

شهبازی با اشاره به اینکه تعامل و همفکری مسئولان و هیئت های ورزشی در استان می تواند موجب رشد و توسعه ورزش شود، ادامه داد: انتظار می رود روسای هیئت های ورزشی خود پای کار آمده و به دنبال جذب حامی مالی باشند و منتظر تامین اعتبار از سوی اداره ورزش و جوانان نباشند.

وی در پایان سخنان خود گفت: ورزش استان نیازمند تحولی جدی است و باید از حال رکود خارج شود تا بتوان شاهد توسعه ورزش در استان باشیم.

در این نشست جمعی از روسای هیئت های ورزشی استان کردستان به بیان مشکلات و دغدغه های خود و لزوم حمایت بیشتر مسئولان استان پرداختند.

کد مطلب 1671161

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