ارزیابی بنیاد مسکن از خسارتها/ 30 اکیپ بنیاد مسکن در روستاها حضور دارند

قربان محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بنیاد مسکن بر اساس وظیفه خود در تهیه مسکن در همان ساعات اولیه وقوع زلزله در مکان حادثه حضور یافته و با بررسی اوضاع ، برنامه های کاری خود را تهیه کرد.

وی افزود : ارزیابی از میزان خسارت های وارده از روز یکشنبه در قالب 30 اکیپ در روستاها آغاز شد و تا دیروز دوشنبه ارزیابی 80 روستا انجام شده و امیدوارم تا روز چهارشنبه ارزیابی ها تمام شود.



محمدی گفت: بعد از این مدت کار آوار برداری و تسطیح اماکن مسکونی آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: بنیاد مسکن کار ترویج ساخت مسکن مقاوم را در روستاهای استان از سال 85 با جدیت آغاز کرده بود به ویژه انکه دولت نیز به این امر اهتمام ویژه ای داشت اما اهالی این دو شهرستان از طرح ها و سیاست های تشویقی بنیاد مسکن استقبال نمی کردند.

وی اظهار داشت: در شهرستان های اهر ، هریس و ورزقان هم اکنون 13 هزار واحد روستایی در دست احداث است که 3هزار واحد آن تحویل شده بود و همین واحدهای تحویل داده شده خسارتی ندیده اند .

