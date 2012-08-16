آزادگان بانی عزت و سرافرازی/بنیاد شهید کردستان از 835 آزاده حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی ظهر پنج شنبه در دیدار آزادگان با نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به اینکه آزادگان اسوه ایثار و استقامت هستند، اظهار داشت: جانبازان سرافراز ایران اسلامی برای پاسداری از آرمان های مقدس نظام اسلامی ایران بهترین دوران عمر خود را در بدترین شرایط محیطی و روحی سپری کردند.

وی افزود: پاسداری از آرمان های انقلاب و باورهای شهیدان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس وظیفه خطیر تمام مدیران و دستگاه های اجرایی است که باید در این راستا به نحو احسن گام بردارند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان ادامه داد: عزت و سربلندی امروز انقلاب اسلامی یکی از دستاوردهای شهیدان و ایثارگران است و باید در راستای ترویج و حفظ این دستاوردها تلاش کنیم.

835 آزاده تحت پوشش بنیاد شهید استان کردستان هستند

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: 835 آزاده و دلاور مرد هشت سال دفاع مقدس تحت پوشش بنیاد شهید استان کردستان هستند.

وی یادآور شد: در بانه 95 نفر، دیواندره 44 نفر، قروه 90 نفر، بیجار 62 نفر، سروآباد پنج نفر، کامیاران 35 نفر، سقز 135 نفر، مریوان 56 نفر و سنندج 283 نفر آزاده سرافراز وجود دارد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با اشاره به اینکه 15 آزاده از استان کردستان زیر شکنجه های رژیم بعث به درجه شهادت نائل آمدند، افزود: تعداد زیادی از آزادگان نیز جاویدالثر هستند و پیکر مقدس آنها به استان برنگشته است.

سلیمانی با اشاره به اینکه تمامی آزادگان استان کردستان در مشاغل دولتی شاغل هستند، گفت: باید در سالروز بازگشت آزادگان تمامی دستگاه های دولتی از این دلاور مردان اسلام و انقلاب قدردانی کنند.

وی اظهار داشت: جمع آوری خاطرات آزادگان به صورت کتابچه و معرفی آزادگان به اقشار مختلف جامعه از رسانه های جمعی استان از دیگر برنامه های سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان بیان کرد: بازگویی خاطرات آزادگان در پیش خطبه های نماز جمعه استان، اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی برگزاری ضیافت افطاری برای ایثارگران و خانواده های آنان از برنامه های بنیاد شهید استان کردستان است.