آزادگان سند زنده افتخار ملت و نظام جمهوری اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی چهارشنبه شب در دیدار با مرادی از آزادگان دوران دفاع مقدس، ضمن قدردانی از رشادت‌ها و ایثار آزاده گرامی، آزادگان را گنجینه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی دانست که با تحمل سخت‌ترین شرایط در دوران اسارت، درس آزادگی و مقاومت را به همگان آموختند.

فرماندار تنگستان ادامه داد: دیدار با آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مایه افتخار و فرصتی مغتنم برای مسئولین است تا با تاسی از راه و منش این عزیزان، در مسیر خدمت به مردم گام بردارند

این دیدار به منظور پاسداشت زحمات و مجاهدت‌های آزادگان میهن اسلامی در دوران هشت سال دفاع مقدس صورت گرفت.

در ادامه این دیدار آزاده سرافراز نیز با تشریح تجربیات دوران هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: حضور مسئولان شهرستان و شنیدن صدای ایثارگران انگیزه‌بخش و گامی رو به جلو است.