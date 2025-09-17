آزادگان سند زنده افتخار ملت و نظام جمهوری اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی چهارشنبه شب در دیدار با مرادی از آزادگان دوران دفاع مقدس، ضمن قدردانی از رشادتها و ایثار آزاده گرامی، آزادگان را گنجینههای ارزشمند انقلاب اسلامی دانست که با تحمل سختترین شرایط در دوران اسارت، درس آزادگی و مقاومت را به همگان آموختند.
فرماندار تنگستان ادامه داد: دیدار با آزادگان و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، مایه افتخار و فرصتی مغتنم برای مسئولین است تا با تاسی از راه و منش این عزیزان، در مسیر خدمت به مردم گام بردارند
این دیدار به منظور پاسداشت زحمات و مجاهدتهای آزادگان میهن اسلامی در دوران هشت سال دفاع مقدس صورت گرفت.
در ادامه این دیدار آزاده سرافراز نیز با تشریح تجربیات دوران هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: حضور مسئولان شهرستان و شنیدن صدای ایثارگران انگیزهبخش و گامی رو به جلو است.
