نقاشی دیواری سازمان تبلیغات اسلامی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هویدا بیک‌علی؛ طراح و نقاش که در حال حاضردر اداره روابط عمومی سازمان فعال است در معرفی این طرح، تصریح کرد: این نقاشی دیواری به ابعاد 96 متر مربع در سال 1367 توسط استاد ایرج اسکندری خلق شد.



هویدا بیک علی درادامه افزود: مضمون این نقاشی درباره مقاومت و مبارزه مردم ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس و نقش روحانیت در آن زمان و حمایت مردم ایران از دیگر مسلمانان در مقابل امپریالیسم و حمایت از بیت‌المقدس و تمام اماکن متبرکه مسلمانان است.



این هنرمند درمورد چگونگی ترمیم این نقاشی گفت: ترمیم این نقاشی دو هفته زمان برد البته این نقاشی دیواری به دو قسمت تقسیم می‌شد و قسمت دوم آن کاملاً از بین رفته بود که مجدداً با رجوع به اصل طرح قسمت دوم این نقاشی طراحی شد.



وی در پایان سخنان خود با اشاره به این موضوع که این نقاشی در ضلع جنوب شرقی میدان فلسطین واقع شده است عنوان داشت: میدان فلسطین به‌دلیل عبور و مرور و محل تجمع برای راهپیمایی روز جهانی قدس یکی از میادین پر رفت آمد تهران است‌ که این موضوع سبب می‌شود وجود این گونه نقاشی‌ها بعد تبلیغی وسیعی داشته باشد.