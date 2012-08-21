محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمادگی کامل کشتی گیران قمی برای حضور موفق در این دوره از رقابت‌ها، اظهار داشت: با حضور تیم‌های گلستان، تهران، البرز، گیلان، اردبیل، لرستان، کردستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و قم این مسابقات برگزار می‌شود.



وی با بیان اینکه کشتی گیران نوجوان و جوان قم با شایستگی و نشان دادن توانمندی کشتی قم به مرحله نهایی پیکارهای لیگ منطقه‌ای کشتی کشور صعود کردند، اضافه کرد: میزبان این مرحله از رقابت ها شهرستان شهریار است که از امروز کار خود را برای کسب عنوان قهرمانی آغاز می کنند.



صعود تهران و قم از گروه دوم مقدماتی لیگ منطقه‌ای کشور



وی افزود: در حالی که تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها در سراسر کشور در پنج گروه تقسیم شده بودند، تیم‌های کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان قم در گروه دوم مقدماتی میزبان مسابقات دور رفت و برگشت با دو رقیب دیگر خود یعنی تیم‌های کشتی فرنگی نوجوانان و جوانان البرز و تهران بودند.



رئیس هیئت کشتی قم افزود: در رده سنی نوجوانان تیم کشتی فرنگی قم با کسب رتبه دوم به کار خود در این مرحله از رقابت‌ها پایان داد اما در رده سنی جوانان در صدر جدول رده بندی این گروه ایستاد و بدین ترتیب به مرحله نهایی مسابقات لیگ منطقه‌ای کشتی فرنگی کشور صعود کرد.



رقابت 10 تیم در مرحله نهایی لیگ منطقه‌ای کشتی کشور



وی با اشاره به مشخص شدن زمان برگزاری پیکارهای مرحله نهایی لیگ منطقه‌ای کشتی فرنگی کشور، افزود: مرحله نهایی قرار است شهریورماه برگزار شود و در آن 10 تیم صعود کننده از گروه‌های مختلف با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.



حلوایی همچنین به اعضای کادر فنی تیم‌های کشتی فرنگی و آزاد نوجوانان و جوانان قم اشاره کرد و بیان داشت: در تیم‌های نوجوانان و جوانان رشته فرنگی در جریان رقابت‌های لیگ منطقه‌آی کشور مهدی علیزاده و روح الله میکائیلی به عنوان مربی حضور داشت و سرپرست تیم نیز محمدحسین زمان بود.



وی در ادامه از فعالیت کشتی گیران قمی در رقابت‌های لیگ منطقه‌ای کشور در رشته آزاد نیز خبر داد و بیان داشت: با وجود اینکه در قم استعدادهای رشته فرنگی بیشتر هستند اما برای اینکه از کشتی آزاد نیز فاصله نگیریم، یک تیم به رقابت‌های لیگ منطقه‌ای اعزام کردیم.

