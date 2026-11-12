به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه مدیریت مصرف و انرژی استان کرمانشاه عصر پنجشنبه با حضور طهماسب نجفی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، جلیل بالایی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

طهماسب نجفی در این نشست، تأمین پایدار انرژی مورد نیاز بخش خانگی، صنایع و خدمات را از اولویت‌های دولت و مدیریت ارشد استان دانست و اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای تأمین انرژی در سراسر کشور با هدف بهره‌مندی همه هموطنان از این ظرفیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به رویکرد دولت در تعامل با مردم افزود: دولت در مقاطع مختلف از جمله تحریم‌ها، جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و مدیریت مصرف انرژی، مسائل و محدودیت‌های کشور را با مردم در میان گذاشته و همراهی مناسبی از سوی شهروندان صورت گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه همین رویکرد در مدیریت مصرف گاز طی فصل سرد سال نیز دنبال می‌شود، تصریح کرد: مشارکت عمومی و همراهی مردم برای کاهش مصرف، زمینه تداوم تأمین انرژی برای همه هموطنان را فراهم می‌کند.

نجفی رسانه‌ها و همچنین چهره‌های شناخته‌شده ورزشی، فرهنگی و هنری فعال در شبکه‌های اجتماعی را از ظرفیت‌های اثرگذار در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی دانست و خواستار استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها برای استمرار گازرسانی به خانوارها و واحدهای تولیدی شد.

وی با اشاره به راهکارهای ساده برای کاهش مصرف انرژی خاطرنشان کرد: عایق‌کاری دریچه کولر، درزبندی درها و پنجره‌ها، ایجاد لایه دوم برای پنجره‌های نامناسب، کوتاه کردن زمان استحمام، کاهش گرمایش اتاق‌های بلااستفاده و سرویس پکیج و تنظیم موتورخانه و مشعل می‌تواند به کاهش قابل توجه مصرف انرژی کمک کند.

در ادامه، جلیل بالایی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه نیز با تأکید بر حق همه شهروندان برای برخورداری از گاز در روزهای سرد سال گفت: گاز نعمتی خدادادی است و باید شرایطی فراهم شود تا همه خانواده‌ها بتوانند از این امکان برای گرمایش منازل خود استفاده کنند.

وی مصرف بی‌رویه گاز را عاملی مؤثر در دشوار شدن تأمین انرژی برای دیگر هموطنان دانست و افزود: باید آگاهی و مسئولیت‌پذیری عمومی به سطحی برسد که شهروندان پیامدهای مصرف نامتعارف انرژی بر زندگی سایر خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان، را درک کنند.

بالایی همچنین استفاده از چهره‌های محبوب فضای مجازی را یکی از راهکارهای مؤثر فرهنگ‌سازی عنوان کرد و گفت: شرکت گاز می‌تواند با تولید و ارائه محتوای مناسب، از ظرفیت این افراد برای ترویج مصرف بهینه گاز بهره بگیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه تأکید کرد: تأمین انرژی بخش خانگی و استمرار تولید و اشتغال در صنایع، دو اولویت مهم مدیریت استان است و تحقق آن‌ها نیازمند همکاری همه بخش‌هاست.

در این نشست، شرکت گاز استان نیز گزارشی از راهکارهای کارشناسی بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش‌های مختلف طی فصل سرد سال ارائه کرد و پیشنهادهای مطرح‌شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.