گازرسانی به 23 روستای اردبیل

فیروز خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: با بهره برداری از این پروژه ها بیش از هزار و 600 خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.

وی با بیان اینکه برای این پروژه ها اعتباری بالغ بر 38 هزار و 500 میلیون ریال هزینه شده است، افزود: با گازدار شدن این روستاها تعداد روستاهای تحت پوشش گاز طبیعی در این استان به 302 روستا افزایش خواهد یافت.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان تا کنون بیش از دو هزار و 300 کیلومتر شبکه گاز و 46 هزار انشعاب در روستاها اجرا و نصب شده و تعداد مشترکین روستاهای استان به حدود 50 هزار مشترک رسیده است.

وی از اجرای عملیات گازرسانی به 160 روستای دیگر استان خبر داد و تصریح کرد: در راستای اجرای برنامه های کلان خود گازرسانی به مناطق روستایی و محروم را در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار داده است.

خدایی همچنین با اشاره به افتتاح ساختمان اداری ناحیه گاز پارس آباد همزمان با هفته دولت و تصریح کرد: این پروژه با اعتبار 13 هزار و 600 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اجرای شبکه گاز مسکن مهر دو هزار واحدی شام اسبی با اعتبار هشت هزار و 400 میلیون ریال یادآور شد: پروژه گازرسانی به شهرکهای حاشیه اردبیل نیز با سرمایه گذاری چهار هزار و 200 میلیون ریالی بزودی تکمیل می شود.

این مسئول از تکمیل و بهره برداری از خط تغذیه و ایستگاه TBS ولیعصر شهرستان مشگین شهر با سرمایه گذاری دو هزار و 500 میلیون ریال خبر داد.