۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

حرم مطهر حضرت علی (ع) توسعه می یابد

عتبات علوی طی پروژه ای گسترده به منظور گنجایش بیشتر زائران حرم مطهر امام علی (ع) از سمت غرب 50 هزار متر مربع توسعه می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از براثانیوز، دبیرکل عتبات علوی در استان نجف اشرف از طرح گسترده سازی عتبات علوی به منظور افزایش گنجایش زائران خبر داد و اظهار داشت: شورای استان نیز برای خرید اراضی اطراف حرم امام علی (ع) 50 میلیارد دینار اختصاص داده است.

عبدالصاحب خوام مسئول فنی عتبات علوی اظهار داشت: حرم مطهر امام علی (ع) اینک برای زائران بسیار کوچک است و پاسخگوی نیاز زائران نیست. مساحت کنونی آن بیش از 100 سال است که افزایش نیافته است، در حالیکه تعداد زائران هر سال به ویژه از سال 2003 افزایش چشمگیری یافته است.

وی افزود: عتبات از سمت غرب و از طرف صحن فاطمه زهرا(س) 50 هزار متر توسعه می یابد. صحن جدید 4 طبقه خواهد بود و شامل اماکن عبادی و نمازخانه، قرائت خانه جهت خواندن قرآن، کتابخانه، مهمانخانه و بخش های اداری خواهد بود.
 
خوام با اشاره به اینکه شورای استان نجف 50 میلیارد دینار برای خرید اراضی حرم علوی در نظر گرفته است، تصریح کرد: برخی از محله های تجاری و هتل ها و دیگر املاک غیرمنقول خریداری و به حرم افزوده خواهد شد.
