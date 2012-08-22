مروری بر تاریخ ایران در دوران امپراتوری «خشایارشا»

به گزارش خبرنگار مهر، در سال 486 قبل از میلاد مسیح، خشایارشای اول پس از مرگ پدرش داریوش بزرگ بر تخت پادشاهی امپراتوری هخامنشی نشست.

قلمرو او از افغانستان امروزی و پاکستان در شرق تا مصر و لیبی در غرب امتداد داشت و بزرگ‌ترین امپراتوری عصر باستان محسوب می‌شد. اما همه چیز درون امپراتوری به خوبی پیش نمی‌رفت. امکان شورش در ایالات مصر و بابل وجود داشت و دولتشهرهای کوچک یونانی زیر بار حاکمیت خشایارشا نمی‌رفتند.

تقریبا 2500 سال پیش سپاه هخامنشی که یکی از بزرگ‌ترین ارتش‌های جهان تا آن هنگام بود درگیر جنگ با قوای دولتشهرهای بسیار کوچک تر یونانی شد.

این کتاب ماجرای پرهیجان یکی از شورانگیزترین جنگ‌ها در تاریخ باستان را بازگو می‌کند و نشان می‌دهد چگونه تبعات جنگ‌های یونانیان و ایرانیان مسیر تمدن غرب را تغییر داد.

یکی از ویژگی‌های مهم کتاب این است که از سوی یک نویسنده غیرایرانی که درباره ایران باستان کارهای پژوهشی انجام داده، به رشته تحریر درآمده است.

خشایارشا و تاریخ باستان، شاهنشاهی هخامنشی، یونانیان، خشایارشای جوان، تصمیم‌گیری‌ها، آماده نبرد، نبرد ترموپیل، پیشروی خشایارشا، عقب‌نشینی، زوال و مرگ بخش‌های اصلی این کتاب را به خود اختصاص داده است.

این کتاب مصور 136 صفحه‌ای در شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 3500 تومان و از مجموعه «رهبران جهان باستان» توسط ققنوس منتشر شده است.