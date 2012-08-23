باشگاه خبرنگاران افتخاری در هلال احمر بابل تاسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پورباقر، اعتبار سالجاری بابل را 100 میلیون تومان اعلام کرد وافزود: کمک‌های خیران بسیار چشمگیر بوده به طوری که در طرح همای رحمت بابل‌هزار بسته کمک به هزار خانواده پرداخت شد که به همین جهت بابل مقام نخست استان را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: هلال احمر بابل با هشت هزار رای دهنده رتبه نخست استان را در داشتن بیشترین داوطلب و عضو به خود اختصاص داده است.

پورباقر، از تاسیس باشگاه خبرنگاران افتخاری در هلال احمر بابل خبر داد و گفت: تاسیس و تقویت باشگاه خبرنگاران افتخاری برای پیگیری کارهای هلال احمر از جمله برنامه‌هایی بوده که به شدت پیگیر انجام آن بوده تا بازوان قدرتمندی برای پیشبرد اهداف جمعیت باشد.

همسویی ملت و دولت رمز ماندگاری نظام است

رئیس شورای شهر بابل گفت: پایبندی به ارزشهای دینی، مردمی بودن، زهد و ساده زیستی توام با اخلاص، توجه ویژه به مردم به ویژه طبقات محروم جامعه و درنهایت،مختومه شدن این ویژگی های ارزشمند با رنگ سرخ شهادت رمز ماندگاری شهید رجایی و باهنر بوده و درس ماندگاری برای دیگر دولت ها خواهد بود.

حسن فلاح افزود: همسویی ملت و دولت رمزماندگاری یک نظام و دولت است و این مهم جز از طریق خدمات صادقانه مسئوولان و دولتمردان به مردم حاصل نخواهد ش.

وی با انتقاد از روحیه تجمل گرایی برخی از مسئولان بیان داشت: زهد و ساده زیستی و پرهیز از تجملات و تشریفات عامل محبوبیت شهید رجایی در قلوب مردم است و این نشان دهنده آن است که اقتدار دولت در تشریفات و تجملات نیست بلکه زهد و ساده زیستی و پرهیز از تجملات و تشریفات عامل اصلی اقتدار یک نظام و یا یک مسئول در سطح جامعه خواهد بود.



