گلستان، آذربایجان و کرمان حادثه خیزترین استانهای کشور

مظاهر برادران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال 91 زلزله آذربایجان، سیل و برف و سرما در گلستان بزرگترین حوادث بودند .

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زلزله آذربایجان گفت: در این استان کارهای زیر بنایی شروع شده است، اطلاعات دقیقی از میزان خسارات وارده در دست نیست اما تمام نیروها برای عملیات زیر بنایی در استان مستقر شده اند ، بخشهایی نیز نیاز به پیمانکار دارد که باید در منطقه حضور پیدا کنند.

وی بیشترین دغدغه را در استان گلستان سیل و آتش سوزی جنگل دانست گفت: کولاک و سرمای غیر مترقبه نیز از دیگر حوادث غیر مترقبه مختص استان گلستان است ، زلزله تهدید کننده در گلستان تا کنون دیده نشده است، اما باید در نظر داشت کرمان، گلستان و آذربایجان حادثه خیر ترین استانهای کشور هستند.

برادران تاکید کرد: در استانهای شمالی آتش سوزی جنگل و سیل و در استانهای کویری زلزله مهمترین و بیشترین حوادث را شامل می شوند و دغدغه ما نیز هستند.

وی اضافه کرد: سازمان مدیریت بحران سازمانی جدیدالتاسیس است که به صورت آزمایشی فعالیت می کند و یکسال دیگر به پایان دوره آزمایشی آن مانده است، باید این سازمان را تقویت کرده و جایگاه راهبردی آن را جا انداخت تا به اهداف خود عمل کند.

محدویت اعتباری سازمان مدیریت بحران

برادران تاکید کرد: سازمان در حال حاضر با محدودیت اعتباری و فضای اداری روبرو است، قانونگذار ، مسئولین و دست اندرکاران باید با توجه به تجربه نزدیک به 5 ساله این سازمان کاستی ها را از بین برده و نقاط قوت را تقویت کند تا بتواند سازمان را به جایگاه اصلی خود ارتقا دهد.

وی خاطر نشان کرد: سازمان با در اختیار داشتن کلیه امکانات دولتی و غیر دولتی می تواند نقش موثری در ساماندهی بحران و جلوگیری از خسارات بعد از وقوع بحران داشته باشد.

برادران گفت: اعتبار مربوط به حوادث بر اساس بند ش ماده 224 قانون اساسی در اختیار معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور قرار گرفته و در صورت بروز بحران این بودجه در اختیار استانها قرار می گیرد.

مظاهر برادران افزود: پیشنهاد ما اینست که این بودجه به تناسب در اختیار استانها قرار گیرد تا سرعت عمل در تخصیص اعتبار و نظارت دقیق بر نحوه عملکرد به راحتی امکان پذیر باشد.

وی ادامه داد: پس از حادثه زلزله بم و متعاقب آن سفر مقام معظم رهبری به این مناطق بر اساس سیاست های ابلاغی آموزش و بالا بردن فرهنگ ایمنی در جامعه و توجه مسئولین به این مهم مورد توجه قرار گرفت.

برادران اظهار داشت: سازمان مدیریت بحران در سال 87 با ابلاغ قانون توسط رییس جمهور تشکیل شد و در شرح وظایف ان به پیش بینی آموزش به عنوان ماموریت اصلی خود پرداخته است ، در مراحل مختلف پیش بینی و پیشگیری، آمادگی و تقابل و بازسازی و بازتوانی موضوع اموزش مورد توجه است تا مردم و مسئولین در زمان حادثه آمادگی پیدا کنند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری نخستین دوره آموزشی دو روزه حفاظت و حراست در بحران با حضور بخشداران استان های خراسان شمالی ، گلستان و سمنان گفت: اهمیت این دوره از این جهت است که پس از حوادث ممکن است نابسامانی و هرج و مرج هایی در محل حادثه ایجاد شود که با انجام این آموزشها ساماندهی بیشتری در این مواقع انجام می شود ، این دوره مختص بخشداران است .

برادران تصریح کرد: با بررسی های به عمل آمده با استقبال بخشداران بر ادامه این آموزشها و تسری آن برای دیگر مسئولین تاکید شد ، تا کنون این دوره به میزبانی 8 استان برگزار شده است که در هر دوره 3تا4 استان شرکت کرده و به فراخور 80 تا 120 بخشدار در آن شرکت کردند.