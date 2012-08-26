آیت الله سید حسین تبریزی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ایشان پس از انتقال به نجف اشرف و اقامه نماز توسط آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم در وادی السلام در مقبره آیت الله العظمی حاج سید جمال الدین گلپایگانی به خاک سپرده شد.

آیت الله حاج سید حسین حسینی تبریزی پس از طی مراحل عالیه حوزوی نزد مرحوم آیت الله صدر، مرحوم آیت الله خویی و مرحوم آیت الله سید مرتضی خلخالی و دیگر آیات عظام نجف اشرف، به علت انتساب به حلقه علمی شهید صدر از سوی دولت عراق به اعدام محکوم شد، که پس از گریختن از دست بعثیان عراقی چند سالی را در سوریه و لبنان متواری بود.

پس از انقلاب به ایران رهسپار گردید و در دروس حضرات آیات عظام تبریزی، وحید خراسانی، شاه آبادی و سید کاظم مرعشی حاضر و پس از ارتحال آیت الله سید کاظم مرعشی(ره) حلقه درسی مرحوم مرعشی را در بیت ایشان ادامه داده و تعدادی از طلاب در دروس خارج فقه و اصول آن مرحوم حضور می یافتند. از آن مرحوم، آثاری به جا مانده است که از آن جمله رساله "ملأ الفراغ" در علم اصول است.

مراسمی در نجف اشرف و کاظمین از سوی آیات عظام نجف اشرف "دامت برکاتهم" در بزرگداشت آن مرحوم اقامه گردید و در قم نیز در روز سه شنبه هفتم شهریور ماه 1391 پس ازنماز مغرب و عشا مراسمی از سوی بیوت آیات عظام، بستگان، دوستان و شاگردان آن مرحوم در مسجد اعظم قم منعقد خواهد گردید که شرکت عموم مؤمنین و قاطبه علما، فضلا و طلاب حوزه علمیه، موجب شادی حضرت زهرای مرضیه (سلام الله علیها) خواهد بود.