بسکتبال جوانان ایران جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رده‎بندی بیست و دومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان امروز یکشنبه در اولانباتور مغولستان برگزار شد که طی آن تیم ایران با نتیجه 87 بر 83 مقابل ژاپن پیروز شد و به عنوان سوم این رقابت‏ها دست یافت.

شاگردان مهران حاتمی علاوه بر کسب عنوان سوم مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا به عنوان سومین و آخرین تیم قاره کهن، سهمیه حضور در پیکارهای جهانی را هم بدست آوردند. پیش از این تیم‎های چین و کره جنوبی با حضور در فینال صاحب سهمیه جهانی شده بودند.

تیم بسکتبال جوانان ایران در حالی عنوان سوم رقابت‎های قهرمانی آسیا را بدست آورد که در دوره پیشین این مسابقات در مرحله رده بندی مقابل چین تایپه شکست خورد و به عنوان چهارم دست یافت.

بیست و دومین دوره رقابت‎های بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان امروز با دیدار تیم‎های چین و کره جنوبی برای تعیین قهرمان به پایان می‎رسد.