بسکتبال جوانان ایران جهانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار ردهبندی بیست و دومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان امروز یکشنبه در اولانباتور مغولستان برگزار شد که طی آن تیم ایران با نتیجه 87 بر 83 مقابل ژاپن پیروز شد و به عنوان سوم این رقابتها دست یافت.
شاگردان مهران حاتمی علاوه بر کسب عنوان سوم مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا به عنوان سومین و آخرین تیم قاره کهن، سهمیه حضور در پیکارهای جهانی را هم بدست آوردند. پیش از این تیمهای چین و کره جنوبی با حضور در فینال صاحب سهمیه جهانی شده بودند.
تیم بسکتبال جوانان ایران در حالی عنوان سوم رقابتهای قهرمانی آسیا را بدست آورد که در دوره پیشین این مسابقات در مرحله رده بندی مقابل چین تایپه شکست خورد و به عنوان چهارم دست یافت.
بیست و دومین دوره رقابتهای بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان امروز با دیدار تیمهای چین و کره جنوبی برای تعیین قهرمان به پایان میرسد.
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