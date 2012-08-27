ابراهیم نیکوگفتار در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای استان قم بعد از لیگ برتر با جذابیت و حرارت بسیار بالای رقابتی بین تیم های مدعی صعود به لیگ برتر میشود و تلاش میکنیم تا امسال برنامه ریزی مناسبی برای کیفیت بخشی به این رقابت ها داشته باشیم.
برگزاری بازی های مقدماتی در دو گروه هفت تیمی
وی با اشاره به آغاز این رقابت ها از اواسط مهر ماه افزود: رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای قم برای مشخص شدن تکلیف دو تیم صعود کننده به مسابقات لیگ برتر فوتبال بزرگسالان قم با شرکت 14 تیم به شکل دوره ای برگزار می شود.
سرپرست هیئت فوتبال استان قم ادامه داد: تیم های شرکت کننده در این مسابقات از باشگاه های سازنده فوتبال قم هستند که برای کسب عنوان های قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات فوتبال لیگ لیگ دسته اول قم و کسب جواز صعود به لیگ برتر با یکدیگر رقابت میکنند.
وی اظهار داشت: تیمهای فوتبال ایرانجوان، ارم ساز نوین، کیان نوین، پیروزان نیروگاه، هنگ، میلاد صرم، صنعت نمای آسیا، افشین، آریا، دژبان، انصار، پوشاک ایلیا، اذکر و افشید تیمهای حاضر در لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای قم محسوب می شوند.
رقابت تیم های مدعی در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم
نیکوگفتار با مروری بر مهمترین برنامههای فوتبال قم در فصل پائیز افزود: با توجه به اینکه لیگ باشگاههای استان در دستههای مختلف از تیر ماه سال جاری در حال برگزاری است، یکی از مهمترین مشکلات ما کمبود زمین مسابقه است اما با هماهنگی باشگاه با هر کیفیتی امسال نیز لیگ را به صورت فشرده برگزار میکنیم تا هم تیمها با مشکل مواجه نشوند و هم اینکه مسابقات جام حذفی و لیگ بر اساس برنامهریزی انجام شده منظم برگزار شود.
وی با اشاره به در پیش بودن فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای استان در رده سنی بزرگسالان، تصریح کرد: در سالهای اخیر این یکی از معدود دفعاتی است که لیگ دسته اول با شور و حرارت خاصی برگزار می شود، بنابراین باید این مهم را برای شروعی موفقیتآمیز در مسیر پیشرفت فوتبال در حال رشد استان قم به فال نیک گرفت.
سرپرست هیئت فوتبال ابراز داشت: هدف هیئت فوتبال از برگزاری این مسابقات سرعت بخشیدن به روند حرکت رو به رشد فوتبال استان است زیرا تیمهای حاضر در لیگ و برخی تیمهای حاضر در لیگ های مختلف از شرایط بسیار خوبی برخوردارند و حتی میتوانیم انتظار برگزاری رقابتهایی جذاب و تماشاگر پسند را بر سر کسب عنوان قهرمانی داشته باشیم.
وی همچنین به قرعهکشی رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای استان اشاره کرد و بیان داشت: این مسابقات با حضور نمایندگان تیمها قرعهکشی شده است اما زمان و مکان دقیق برگزاری آن به زودی اعلام میشود.
نیکوگفتار اضافه کرد: بازیهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های قم در دو گروه مقدماتی به انجام می رسد و در نهایت با انجام بازی های این مرحله دو تیم برتر هر گروه جواز حضور در مرحله نیمه نهایی مسابقات را کسب خواهند کرد.
گروه اول: ایرانجوان، ارم ساز نوین، هنگ، میلاد صرم، آریا، دژبان و انصار
گروه دوم: کیان نوین، پیروزان نیروگاه، صنعت نمای آسیا، افشین، پوشاک ایلیا، ذاکر و افشید
زمان پایان نقل و انتقالات تیم های حاضر در مسابقات لیگ دسته اول تا روز روز 5 مهرماه
زمان تحویل آلبوم و مدارک تیم های حاضر در رقابت های لیگ دسته اول تا روز 8 مهرماه
برای صعود دو تیم به لیگ برتر؛
لیگ دسته اول فوتبال قم با رقابت 14 تیم مدعی برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست هیئت فوتبال استان قم از برگزاری رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای قم از مهرماه با شرکت 14 تیم مدعی صعود به لیگ برتر خبر داد.
ابراهیم نیکوگفتار در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای استان قم بعد از لیگ برتر با جذابیت و حرارت بسیار بالای رقابتی بین تیم های مدعی صعود به لیگ برتر میشود و تلاش میکنیم تا امسال برنامه ریزی مناسبی برای کیفیت بخشی به این رقابت ها داشته باشیم.
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